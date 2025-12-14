為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雨刷大盜落網後交保 將面對30餘位車者求償

    2025/12/14 14:02 記者洪臣宏／高雄報導
    張姓男子犯案時被警方逮個正著。（圖由民眾提供）

    張姓男子犯案時被警方逮個正著。（圖由民眾提供）

    高雄市大寮區81期重劃區9、10月接連發生車輛雨刷遭人惡意拆毀，甚至將雨刷丟棄路面，有被害人在網路社群「社會事新聞影音」貼文，痛罵雨刷怪客，警方連日埋伏，終於在現場逮捕犯案的72歲張姓男子，他坦承犯案卻不願交代動機，檢方予以交保候傳處置，警方表示，經擴大偵查，張姓男子將面對30餘名被害車主求償。

    大寮區81期重劃區9月底，就發生至少15部停放車輛的雨刷遭破壞，當時就有被害車主張貼圖文示警，預告雨刷怪客會再度犯案，當時只有1人報案。果不其然，10月11日相同地點又發生相同事件，根據民眾張貼的影片估算，這次有30餘部車輛受害。

    林園分局成立專案小組加強巡查，並擴大調閱分析81期附近監視器，研判有1名男子嫌疑重大，因無直接證據，因而每日編排深夜埋伏勤務查緝涉案嫌犯，10月30日清晨4時20分許，埋伏警力發現72歲張姓男子步行經過停放於路旁轎車時，徒手扯斷車輛後雨刷，警方立即上前依現行犯將其逮捕，並擴大清查81期重劃區是類毀損案件，警詢後依毀損罪嫌移送偵辦。

    林園分局表示，為強化81期重劃區治安防護，除平時加強巡邏勤務外，並已完成臨時監視器設置。警方也呼籲民眾，若發現車輛遭人破壞或有可疑人事物，請立即撥打110報案。

    埋伏員警發現張男正破壞車輛雨刷。（圖由民眾提供）

    埋伏員警發現張男正破壞車輛雨刷。（圖由民眾提供）

    轎車雨刷遭拆毀。（圖由民眾提供）

    轎車雨刷遭拆毀。（圖由民眾提供）

    轎車雨刷遭破壞，車主氣炸。（圖由民眾提供）

    轎車雨刷遭破壞，車主氣炸。（圖由民眾提供）

