桃警1晚攔7違規！ 車輛噪音超標罰鍰加重 最高開罰3.6萬元

桃園警分局與市政府環保局昨（13）日晚間，在桃園區風禾公園周邊道路執行靜桃專案聯合稽查，警方以機巡方式加強攔查取締危險駕駛、無照駕駛及疑似改裝排氣管等違規，環保局同步以專業噪音儀器進行原地檢測，總計攔查24輛汽、機車，其中有7輛噪音超標，當場依法告發，總罰款達1萬3400元。

警方表示，此次行動正值本月9日立法院三讀通過噪音管制法修正案，新制將噪音車輛罰鍰最高3600元提高至3萬6000元，並明訂限期未改善或情節重大者得吊扣牌照，這項修法為全國各縣市帶來更強大的執法後盾，桃園市另將持續強化聲音照相科技執法量能，並搭配警、環跨局處靜桃專案，打擊改裝車噪音。

依據環保局統計，桃園市持續打「噪」之下，陳情案件已下降約38%，整體環境音量下降6分貝，桃園警分局表示，噪音車輛不僅影響居民生活安寧，也可能提高交通事故風險，將持續與環保局合作，加強科技設備應用與執法密度。

