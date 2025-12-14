騎車擦撞轉彎休旅車又撞號誌桿 台中1菲籍移工送醫不治

台中一名35歲西姓菲律賓籍移工，今天早上在南屯區嶺東路、文山三街口，與一輛轉彎休旅車擦撞後又撞上號誌桿不治。（記者陳建志翻攝）

台中35歲菲律賓籍西姓移工今天（14日）早上騎車行經南屯區嶺東路、文山三街口，撞上1輛由康姓男子（43歲）駕駛左轉的休旅車，西男擦撞後，又失控撞上路旁的號誌桿，現場就沒有呼吸心跳，消防人員獲報趕至，立刻送醫急救仍不治，康男經酒測並無酒精反應，詳細肇事經過和責任將調閱附近監視器後釐清。

台中市消防局今天清晨7點20分左右接獲民眾報案，表示南屯區嶺東路、文山三街口發生車禍，有民眾倒地急需救護，立刻派遣救護人員到場搶救，抵達時發現一名35歲西姓菲籍移工已經沒有呼吸心跳，立即給予急救後送醫，不過送醫急救仍不治。

警方初步調查，當時康姓男子（43歲）駕駛休旅車沿嶺東路往向上路方向行駛，行經事故地點欲左轉文山三街，當時正騎車要到彰化上班的西姓菲律賓籍移工，在對向沿嶺東路往永春南路方向行駛，在路口撞上康男車子的車頭，接著又撞上路旁號誌桿，西男現場就沒有呼吸心跳。

警方經酒測，康男酒測值為0，西男則報請檢察官核發血液檢測鑑定許可書，詳細肇事經過和責任，將積極調閱路口監視器後釐清。

