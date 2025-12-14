為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    騎車擦撞轉彎休旅車又撞號誌桿 台中1菲籍移工送醫不治

    2025/12/14 13:35 記者陳建志／台中報導
    台中一名35歲西姓菲律賓籍移工，今天早上在南屯區嶺東路、文山三街口，與一輛轉彎休旅車擦撞後又撞上號誌桿不治。（記者陳建志翻攝）

    台中一名35歲西姓菲律賓籍移工，今天早上在南屯區嶺東路、文山三街口，與一輛轉彎休旅車擦撞後又撞上號誌桿不治。（記者陳建志翻攝）

    台中35歲菲律賓籍西姓移工今天（14日）早上騎車行經南屯區嶺東路、文山三街口，撞上1輛由康姓男子（43歲）駕駛左轉的休旅車，西男擦撞後，又失控撞上路旁的號誌桿，現場就沒有呼吸心跳，消防人員獲報趕至，立刻送醫急救仍不治，康男經酒測並無酒精反應，詳細肇事經過和責任將調閱附近監視器後釐清。

    台中市消防局今天清晨7點20分左右接獲民眾報案，表示南屯區嶺東路、文山三街口發生車禍，有民眾倒地急需救護，立刻派遣救護人員到場搶救，抵達時發現一名35歲西姓菲籍移工已經沒有呼吸心跳，立即給予急救後送醫，不過送醫急救仍不治。

    警方初步調查，當時康姓男子（43歲）駕駛休旅車沿嶺東路往向上路方向行駛，行經事故地點欲左轉文山三街，當時正騎車要到彰化上班的西姓菲律賓籍移工，在對向沿嶺東路往永春南路方向行駛，在路口撞上康男車子的車頭，接著又撞上路旁號誌桿，西男現場就沒有呼吸心跳。

    警方經酒測，康男酒測值為0，西男則報請檢察官核發血液檢測鑑定許可書，詳細肇事經過和責任，將積極調閱路口監視器後釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播