19歲女子訂高價iPhone到超商取貨卻行竊 里長配合警方逮人

警方當場逮捕陳姓女子。（民眾提供）

19歲陳姓女子在網路上訂購高價iPhone手機後，要求對方寄到基隆某超商內。利用超商自助取包裹模式，未付款就偷走手機。日前，因曾得手一次，食髓知味，再次犯案。昨日，陳女故技重施，被眼尖的超商店長發現，趕緊聯繫曾任刑警的里長協助，通報警方到場逮捕陳女，並在其身上搜出依托咪酯，依法將她移送法辦。

昨日中午，基隆市警二分局八斗子分駐所接到曾任刑警小隊長的在地新富里里長莊紫濠通知，八斗子某超商內，有一名女子跑到包裹領取區擅自翻找包裹，隨後未付款即自行帶走，店長發現隨即將女子攔下。

警方到場時發現，同間超商曾通報有名女子，領取高價包裹後，未結帳就離開超商，與該名犯嫌相似，詢問後方知該名女子已是二次犯案，且在其身上還查獲毒品依托咪酯。

警方調查，陳女兩次均透過網路下單購買高價的iPhone手機，被逮這一次更是下單購買iPhone17，均趁店員未注意時，前往超商內包裹自助區找出自己下訂的包裹後，未結帳就直接拿走。

據悉，陳女年僅19歲卻多次被查出有吸食依托咪酯紀錄，面對警方詢問，還宣稱第一次拿取包裹自己也被騙，打開後收到假的手機。警方對其說法則表示尊重，但也不排除是其卸責之詞。

警詢後，依竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌，將陳女移送基隆地檢署偵辦；另也感謝從警界退休的學長，幫忙維護在地治安。

