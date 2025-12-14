共享機車騎上人行道 酒駕男辯稱「吃椒麻雞」沒喝酒

警方對潘男（右）酒測。（記者王冠仁翻攝）

46歲潘姓男子深夜時刻在台北市騎乘共享機車，還將機車騎上人行道，巡邏員警路過發現違規上前攔查，當場聞到他身上有濃厚酒味。員警對他酒測，他酒測值達0.49毫克，隨即將他逮捕；沒想到他還狡辯，聲稱自己先前跟朋友聚餐吃椒麻雞，沒有喝酒，但警方仍將他依公共危險罪嫌送辦。

北市警中正一分局仁愛路派出所員警，日前深夜時刻執行巡邏勤務，行經台北市徐州路附近時，發現有一名機車騎士騎乘共享機車，還在人行道上行駛，員警立刻上前將他攔下，打算開單舉發。

請繼續往下閱讀...

沒想到，潘姓男子面對員警盤查，一開口說話時，員警就聞到他身上有濃濃酒味；員警進一步拿出酒精檢知器檢測，發現有酒精反應，員警再對他酒測，發現他酒測值達0.49毫克，隨即將他逮捕。

潘這時還企圖狡辯脫罪，他聲稱自己稍早跟朋友聚會用餐，期間吃了椒麻雞，否認有喝酒。但警方認為這是他推託之詞，而且酒測值數據明確，隨即將他依公共危險罪嫌送辦。

中正一分局呼籲，酒後不開車，開車不喝酒，民眾切勿以身試法，飲酒後可搭乘計程車、請代駕或利用大眾交通工具，確保自身及其他用路人的安全，警方將持續嚴格執法，展現維護交通安全的決心，並提醒民眾務必遵守交通規則，共同營造安全、順暢的交通環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法