    社會

    新店錦秀擋土牆灌漿出包 新北養工處致歉：檢討施工方式

    2025/12/14 13:05 記者黃政嘉／新北報導
    新北市養工處表示，後續將找專業技師公會檢查，修繕外牆，要求廠商檢討施工方式。（新北市議員黃心華提供）

    新北市新店碧瑤、錦秀社區昨天因搶災施工便道坍落，混凝土塊砸中錦秀路57巷民宅，新北市養護工程處今天對此致歉，說明昨天進行施工便道混凝土塊堆疊與加固灌漿作業，因氣候及灌漿因素，造成推疊的混凝土塊坍落，砸中57巷4號1、2樓，初步判斷為外磚牆破損，4號為撤離戶，無人受傷，後續將找專業技師公會檢查，修繕外牆，另要求廠商檢討施工方式。

    新北市養工處表示，碧瑤、錦秀社區昨天搶災施工便道坍落，施工廠商已於今天凌晨移除坍落混凝土塊，遭混泥土塊擊中的建物初步目視判斷為外牆磚牆破損，無人員傷亡，惟造成週邊居民虛驚，養工處表示歉意，後續將邀專業技師公會進一步檢查後，修繕建物外牆，也責成廠商在兼顧安全與效率的前提下，審慎進行搶災作業。

    養工處指出，錦秀路57巷4號建物在10月25日發生擋土牆坍塌後，住戶即撤離，暫無人居住。碧瑤、錦秀社區擋土牆坍塌位置，因兩側均為現有民宅，施工空間甚為侷限，因此進行施工便道混凝土塊堆疊與加固灌漿作業，目前市府仍趕辦搶災施工，並要求施工廠商檢討混凝土塊堆疊加固施工方式，應採逐層灌漿加固，在確認灌漿加固位置達到足夠強度，才能辦理下一個升層作業。

    相關新聞請見：

    趕工出包！新店錦秀擋土牆搶修砸爆住戶外牆 2樓浴室一眼望穿

    新北市新店碧瑤、錦秀社區昨天因搶災施工便道坍落，混凝土塊砸中錦秀路57巷4號1、2樓民宅。（新北市議員黃心華提供）

