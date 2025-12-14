桃園平鎮警取締大車違規2週取締110件 較去年同期增38％

平鎮警方底執行「大型車輛違規取締專案」2週共取締110件，成效較去年同期增加38％。（圖由平鎮警方提供）

桃園市警察局平鎮警分局考量大型貨車（含砂石車）車體較大且重，易生視線死角，發生事故造成損害亦較為嚴重，為避免大型車輛違規肇事造成嚴重傷亡，守護用路人安全，自11月29日規劃「大型車輛違規取締專案」勤務。經統計，警方於專案期間共取締110件，成效較去年同期增加38％，警方將持續加強稽查力度，呼籲大型車駕駛加強行車安全觀念。

平鎮警分局交通組組長王瑞程表示，經統計11月29日至12月13日期間，警方針對大型車輛「超載、超速、闖紅燈、貨物捆紮不牢、違規行駛禁行路段及違規停車」等重點項目強力執法，共計取締110件。較去年同期取締80件大幅增加38％。警方強調，未來將持續加強稽查力度，盼能提升駕駛人的守法意識與防禦駕駛觀念，以有效降低事故發生率。

另外，平鎮警方也針對轄內14家大型車輛業者進行交通安全宣導，要求業者落實「源頭管理」，未來將不定期針對大型車輛違規熱點加強稽查，同時呼籲駕駛務必遵守交通規則，切勿心存僥倖；民眾則要注意大型車輛內輪差及駕駛視線死角的問題，遇到大車轉彎時，務必保持安全距離，以維護自身安全。

平鎮警分局長徐坤隆表示，維護交通安全是警方持續性的重點工作，未來將不定期針對大型車輛違規熱點加強稽查，絕不鬆懈。同時也籲請駕駛朋友務必遵守交通規則，切勿心存僥倖。同時，提醒民眾注意大型車輛內輪差及駕駛視線死角的問題，遇到大型車轉彎時，務必保持安全距離，以維護自身安全，共同營造一個友善、安全的交通環境。

