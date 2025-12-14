羅志祥「攻蛋」演唱會昨晚首場 醉男失控騷擾歌迷被警方管束

李男（右）不斷醉言醉語，警方將他帶回派出所管束。（記者姚岳宏翻攝）

出道30週年的「小豬」羅志祥昨晚在台北小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，團隊重金打造實境水幕秀、高科技雷射燈光秀以及煙火爆破，現場熱鬧非凡，未料卻有疑似酒醉歌迷現場失控，一再大聲叫囂並觸碰周遭歌迷，工作人員隨即將人請出去並報警，警方到場將酒醉的29歲李姓男子帶回派出所並實施管束，通知家人將他帶回去。

許多羅志祥的歌迷現場被他影響看演唱會的興致，將心情PO網貼文，都說坐在他旁邊，後半場根本沒辦法好好看演唱會，另外前面的女生也一直被他影響，也是靠她們超近，還說他帶進場的杯子裡裝的是酒，講話都有酒味，又有人說他喝醉酒一直騷擾附近的人。

轄區松山警分局中崙派出所表示，昨晚小巨蛋演唱會期間，接獲現場工作人員通報，指有民眾影響現場秩序，請求警方到場協助。

警方到場了解，該民眾先配合同意至派出所聯繫家人接送，因疑似酒醉，持續情緒激動，大聲叫囂並觸碰周遭民眾，已對自身及他人安全造成疑慮，警方評估情況後，依警察職權行使法相關規定，將該民眾帶返派出所並實施管束，以防止危害發生。

警方隨即聯繫其家屬到場，待當事人情緒穩定後解除管束，並由家屬陪同返家，未再發生其他衝突。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

