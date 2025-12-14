為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    羅志祥「攻蛋」演唱會昨晚首場 醉男失控騷擾歌迷被警方管束

    2025/12/14 12:28 記者姚岳宏／台北報導
    李男（右）不斷醉言醉語，警方將他帶回派出所管束。（記者姚岳宏翻攝）

    李男（右）不斷醉言醉語，警方將他帶回派出所管束。（記者姚岳宏翻攝）

    出道30週年的「小豬」羅志祥昨晚在台北小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，團隊重金打造實境水幕秀、高科技雷射燈光秀以及煙火爆破，現場熱鬧非凡，未料卻有疑似酒醉歌迷現場失控，一再大聲叫囂並觸碰周遭歌迷，工作人員隨即將人請出去並報警，警方到場將酒醉的29歲李姓男子帶回派出所並實施管束，通知家人將他帶回去。

    許多羅志祥的歌迷現場被他影響看演唱會的興致，將心情PO網貼文，都說坐在他旁邊，後半場根本沒辦法好好看演唱會，另外前面的女生也一直被他影響，也是靠她們超近，還說他帶進場的杯子裡裝的是酒，講話都有酒味，又有人說他喝醉酒一直騷擾附近的人。

    轄區松山警分局中崙派出所表示，昨晚小巨蛋演唱會期間，接獲現場工作人員通報，指有民眾影響現場秩序，請求警方到場協助。

    警方到場了解，該民眾先配合同意至派出所聯繫家人接送，因疑似酒醉，持續情緒激動，大聲叫囂並觸碰周遭民眾，已對自身及他人安全造成疑慮，警方評估情況後，依警察職權行使法相關規定，將該民眾帶返派出所並實施管束，以防止危害發生。

    警方隨即聯繫其家屬到場，待當事人情緒穩定後解除管束，並由家屬陪同返家，未再發生其他衝突。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播