應徵助理倒貼1千還淪詐欺共犯 法官認定也是被害人判無罪

基隆地院審理後認為，洪女遭到詐團利用假文件、合約等話術欺騙，因此諭知無罪。（記者吳昇儒攝）

基隆一名洪姓女子為了兼職牟利，去年10月24日透過臉書結識一名張姓主管，應徵採購助理職務。對方卻已公司未正式成立，要求洪女提供四個帳戶借公司轉帳給廠商使用。檢察官認為，應徵工作無須提供複數金融帳戶，將她列為共犯起訴。基隆地院審理後認為，洪女遭到詐團利用假文件、合約等話術欺騙，因此諭知無罪。

檢警調查，洪女與暱稱「張信宇York」之人聯繫應徵採購業務後，對方謊稱基隆公司有採購助理職缺要給洪女，要求她提供多個帳戶給其使用。但卻成為詐騙集團的人頭帳戶，造成7名民眾上當後，將款項匯進洪女的帳戶之中，金額近達2百萬元。

檢察官偵訊後認為，依一般社會生活通常經驗，應可知應徵工作無須提供複數金融帳戶，且公司收受廠商間的貨款，也不應採用剛應徵上的人員帳戶，與一般商業交易習慣不符，推測洪女為詐欺集團共犯，依法提起公訴。

洪女雖於偵查中承認有提供4組帳戶給對方，但也向法官表示，公司說要開辦新的辦公室，因正在籌備中，要自己提供帳戶先幫忙轉匯採購電腦、家具及裝潢費用。曾質疑為何貨款不直接匯給廠商，主管表示因公司登記尚未完成，才轉匯個人戶，因款項太大，需分開不同帳戶匯款，便提供自己四個帳戶。

當時臨櫃提領現金時，主管還有提供一份裝潢契約書，供行員參考，以利提款，就連匯款的手續費等，自己還倒貼了1千元。

法官調查後認為，洪女提供的LINE對話紀錄，可知詐騙集團提供人事資料表騙取對方信任後，更依一般公司程序，傳送規章制度、考勤表給洪女；另也佯稱要購買電腦，要求她到門市拍照，就連裝潢合約等文件，都是以假亂真，洪女不具備法律專業，難以辨別其中真偽。

因此認定，洪女所稱是因求職遭詐騙才會提供4組帳戶，並非無據；而檢察官於起訴書中也未否認，洪女是一時輕忽，遭人詐騙利用。

法官認為，無其他積極明確證據，能認定洪女無正當例由提供多個金融帳戶，基於「罪證有疑，利於被告」的刑事法原則，諭知洪女無罪。

