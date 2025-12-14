雲林斗南清晨3車相撞2死2傷 驚悚撞擊瞬間畫面曝光！

雲林斗南今天清晨6點多發生3車相撞事故，造成2死2傷，瞬間撞擊畫面曝光。（民眾提供）

雲林縣斗南鎮今（14）日清晨6點多發生3車相撞事故，造成2死1昏迷1傷，瞬間撞擊畫面也曝光，白色休旅車疑似車速過快，經過彎道時，車輛失控外拋而撞擊對向2車。當地民眾表示，撞擊聲比鞭炮聲還大，令人感到恐怖。

雲林縣消防局清晨6點06分接獲報案，指斗南鎮大同路609號前，1輛白色休旅車及1輛黑色小貨車、1輛紅色轎車發生對撞事故，貨車車頭幾乎全爛，救護人員緊急將受困車內的66歲黃男、44歲李女救出，兩人下半身受創嚴重、胸骨受創等傷勢，救護人員抵達前已失去生命跡象，經醫院搶救仍傷重不治。另外，白色休旅車的42歲林男昏迷中，波及的紅色轎車的45歲林姓男駕駛臉部輕傷。

根據民眾提供的監視器畫面顯示，白色休旅車虎尾往斗南市區方向行駛，經過大同路及小東東路交叉彎路口，疑似車速過快，車輛失控撞及對向貨車及轎車，當場車輛碎片碎落一地，黑色貨車頭全爛，後車廂麵條、乾貨散落在地上。

當地民眾指出，撞擊力道之大，當時村落內回音不斷，撞擊聲還比鞭炮聲還大，由於此路口是微彎路口，駕駛在內車道的司機若未注意，很常會切到對向的內側車道，幾乎都會有擦撞事故。

民眾表示，2名死者為朋友關係，幾乎每天下午3點都會在斗南中山路口擺攤賣關廟麵等麵條，幾乎擺攤到晚間9至11點，鮮少休假，偶爾也會到其他鄉鎮擺攤，或許是因為要趕往擺攤才遭此橫禍。

警方表示，肇事的林男，因不明原因偏離車道行駛，與對向貨車撞擊後、波及外側轎車，造成貨車駕駛及乘客死亡，初步調查林男車內無酒味，是否酒駕已抽血送驗中，詳細肇事原因有待釐清。

