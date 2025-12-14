新莊葬身火窟少女相依為命 父親得知噩耗難掩哀慟

新北市新莊一處公寓今天凌晨驚傳火災，一名少女不幸葬身火窟，警方到場協助交整，過濾監視器排除外力，將協助通報區公所協助少女後事。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊一處公寓今天（14日）凌晨驚傳惡火，奪走一名16歲少女寶貴性命，據透露，少女與父親相依為命，事發時父親在外工作，接獲住家起火消息趕回，向救難人員焦急地說女兒未逃出、得知噩耗難掩哀慟，一名女性親戚獲報趕來，難過得痛哭，令鄰居們不捨；少女就讀三重一間高職，校方得知都很難過，也將協助家屬辦理少女後事。

鄰居透露，位於新莊區建中路公寓的起火戶位於四樓公寓二樓，當時屋主周男擔任夜班保全，在外工作，女兒十六歲少女獨自在家。消防單位獲報火災，發現客廳全面起火燃燒，連忙滅火搶救、同步疏散受火煙影響的整棟住戶，緊急疏散15人下樓避難逃生。

消防單位查訪關係人，發現二樓住有一對父女，疑仍未逃出，向鄰居等關係人了解，發現周姓住戶擔任保全，聯繫上後告知家中失火，十餘分鐘趕回，赫見住戶起火，但愛女還在其中，顯得著急要消防員幫忙救人，消防員滅火後，頂著危險、高溫入室搜救，發現少女倒在遭遇祝融、葬身火窟，家屬難掩哀慟。

據了解，火調人員今天上午剛重返火場，採證釐清起火原因，初判起火點為客廳，起火原因仍待調查釐清。

