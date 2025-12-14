為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄警直搗偏僻工寮毒窟 3嫌2天製出上億元「喵喵」

    2025/12/14 11:46 記者洪臣宏／高雄報導
    現場起出大批毒品成品及半成品。（民眾提供）

    高雄市仁武分局今（14）日宣布偵破製毒工廠案，3名嫌犯承租大樹區偏僻工寮，製造俗稱「喵喵」（卡西酮）毒品，現場起出市價上億元成品及半成品。警方指出，嫌犯在偏僻山區製毒，以為神不知、鬼不覺，員警機車「先鋒部隊」抵達時，3嫌驚訝不已。

    仁武分局日前接獲情資，指稱在高雄市大樹區某工寮內疑有製毒工廠，立即與刑事警察大隊、湖內分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官梁詠鈞指揮偵辦。經蒐證並待時機成熟，13日下午1時展開收網行動，一舉搗破毒窟。

    員警當場查獲40歲辛男、27歲李男及27歲顏男等3名犯嫌涉案，現場查扣製毒工具一批及喵喵成品逾47公斤、半成品300公斤，市值估計逾億元。

    據了解，嫌犯承租偏僻山區工寮製毒，山區道路如羊腸小徑，工寮後方為死路，警方先騎機車前往現場，正在休息的3嫌看到員警突然現身，大吃一驚。

    警方指出，該製毒集團進入工寮才2天，即製造出大量的「喵喵」毒品，估計可供40萬人次吸食，所幸在出貨前將其破獲，免讓更多人遭受毒害。3名犯嫌經警方詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    現場查獲製毒工具。（民眾提供）

    警方查扣製毒工具。（民眾提供）

    員警騎機車突然現身，正在休息的3嫌大吃一驚。（民眾提供）

    警方控制嫌犯。（民眾提供）

    警方將3嫌帶回偵訊。（民眾提供）

