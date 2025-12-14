賣官弊案2-2》清潔隊員職缺搶手 變相衍生違法「待價而沽」

清潔隊員工作辛苦，待遇還可以，錄取門檻不算高，有些基層首長卻利用任用權力違反上下其手。清潔隊員示意圖，畫面中人物與新聞內容無關。（資料照，記者吳正庭攝）

清潔隊往往是地方鄉鎮公所編制最大的單位，員額眾多又適用勞基法，在公務體系內是相對特別的存在，人員的晉用基本上取決於地方首長，賣官鬻爵情事屢見不鮮。

公所清潔隊員屬預算員額，等同鐵飯碗，薪資相對穩定，且出勤受勞基法保障，還有工作或全勤等獎金，月薪四萬元以上並非難事，可說是「搶手」職缺，但也因此常衍生「待價而沽」情事。

地方公所對清潔隊員的晉用條件及標準不同，有些也沒有所謂的「試用期」，端視公所的需求，若改朝換代，新任地方首長晉用「自己人」，乃司空見慣。

一名曾任清潔隊長的公所主管指出，清潔隊員的晉用與否屬地方首長人事權，因此常引來各方勢力的「關心」，許多隊員背後都「各有山頭」，與地方首長、民代或樁腳交好，不時會在隊部內「出招」，要求相對輕鬆的垃圾清運路線或工作，鄉鎮清潔隊長被夾在中間，經常左右為難備感壓力，為了不得罪人，只好想辦法調任其他主管職，但若挺住壓力，也不乏被升任為秘書或主任秘書的例子。

屏東縣近年來因案停職的鄉鎮市長不少，縣府頻頻派員代理職務，有些代理時間長達數月甚至1年以上，不少基層公務員認為縣府派任的地方首長，因沒有包袱，反而能杜絕地方勢力插手，推動地方事務阻力小，官派鄉鎮市長或許能換來更好的行政效率。

