為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賣官弊案2-2》清潔隊員職缺搶手 變相衍生違法「待價而沽」

    2025/12/14 11:05 記者陳彥廷／屏東專題報導
    清潔隊員工作辛苦，待遇還可以，錄取門檻不算高，有些基層首長卻利用任用權力違反上下其手。清潔隊員示意圖，畫面中人物與新聞內容無關。（資料照，記者吳正庭攝）

    清潔隊員工作辛苦，待遇還可以，錄取門檻不算高，有些基層首長卻利用任用權力違反上下其手。清潔隊員示意圖，畫面中人物與新聞內容無關。（資料照，記者吳正庭攝）

    清潔隊往往是地方鄉鎮公所編制最大的單位，員額眾多又適用勞基法，在公務體系內是相對特別的存在，人員的晉用基本上取決於地方首長，賣官鬻爵情事屢見不鮮。

    公所清潔隊員屬預算員額，等同鐵飯碗，薪資相對穩定，且出勤受勞基法保障，還有工作或全勤等獎金，月薪四萬元以上並非難事，可說是「搶手」職缺，但也因此常衍生「待價而沽」情事。

    地方公所對清潔隊員的晉用條件及標準不同，有些也沒有所謂的「試用期」，端視公所的需求，若改朝換代，新任地方首長晉用「自己人」，乃司空見慣。

    一名曾任清潔隊長的公所主管指出，清潔隊員的晉用與否屬地方首長人事權，因此常引來各方勢力的「關心」，許多隊員背後都「各有山頭」，與地方首長、民代或樁腳交好，不時會在隊部內「出招」，要求相對輕鬆的垃圾清運路線或工作，鄉鎮清潔隊長被夾在中間，經常左右為難備感壓力，為了不得罪人，只好想辦法調任其他主管職，但若挺住壓力，也不乏被升任為秘書或主任秘書的例子。

    屏東縣近年來因案停職的鄉鎮市長不少，縣府頻頻派員代理職務，有些代理時間長達數月甚至1年以上，不少基層公務員認為縣府派任的地方首長，因沒有包袱，反而能杜絕地方勢力插手，推動地方事務阻力小，官派鄉鎮市長或許能換來更好的行政效率。

    相關新聞請見：

    賣官弊案2-1》屏東鄉鎮首長賣官弊案連環爆 清潔隊人事貪污溫床

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播