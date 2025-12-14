賣官弊案2-1》屏東鄉鎮首長賣官弊案連環爆 清潔隊人事貪污溫床

屏東縣不少鄉鎮市長因涉貪遭收押或判刑停職，大多數與工程回扣及販賣清潔隊職缺有關，理應維護地方環境清潔的單位，卻因地方首長的貪念變得烏煙瘴氣。清潔隊示意圖。（記者陳彥廷攝）

不少鄉鎮市長因涉貪遭收押或判刑停職，屏東縣近12年來由縣府派任代理職務已超過30次，而所涉弊案，大多數與工程回扣及販賣清潔隊職缺有關，理應維護地方環境清潔的單位，卻因地方首長的貪念變得烏煙瘴氣。

最近除了國民黨籍潮州鎮長周品全因販賣清潔隊員職缺被羈押起訴，臨近的新埤鄉及竹田鄉也發生類似弊案，竹田鄉無黨籍前鄉長傅民雄任內不僅涉犯工程回扣弊案一審遭重判20年，又因清潔隊人事收賄案被起訴，接任的民進黨籍鄉長吳振中竟有樣學樣，因販賣清潔隊職缺收賄，一審判刑3年10個月徒刑，目前停職中。

新埤鄉已故國民黨籍前鄉長林志成任內更創出令人瞠目結舌薪資大挪移手法，他為了讓不具備機要秘書資格的親信能領取相符薪水，找具備資格的第三者充任，但必須要把領到薪資支付一部份給他的親信；沒想到，接任選上鄉長的無黨籍鄉長潘和源也蕭規曹隨，結果雙雙遭到起訴。此外，枋山鄉現任無黨籍鄉代會主席洪啟能，也於鄉長任內因收賄內定清潔隊員遭檢方起訴。

往前回溯，枋寮及崁頂鄉也發生過鄉長賣官收賄弊案，崁頂鄉前任鄉長林光華於2017年任內，受鄉親請託收賄120萬元販賣鄉公所清潔隊員職缺，林光華遭判刑8年定讞；枋寮鄉已故前鄉長盧文信，任內除涉收工程回扣弊案外，也將清潔隊員職缺當成販官牟利工具，共收取130萬元賄款遭起訴。

鄉鎮首長賣官弊案層出不窮，清潔隊員職缺竟淪為鄉鎮酬庸工具，不少民眾認為應縣府統一辦理招考，再依各鄉鎮人力需求派任，以杜絕鄉鎮市公所內線操作弊端。

屏縣府表示，民選鄉鎮市長有其人事任用權，這是制度使然，若縣府要代為行使人事權，也應從法規制度修正。

