    首頁 > 社會

    白河冬季觀光熱 台南警聯合稽查改裝車

    2025/12/14 09:51 記者王涵平／台南報導
    東山咖啡季、白河採果泡湯，冬季觀光熱潮，山區改裝車噪音引民怨，白河警分局昨日進行聯合稽查，攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件。（警方提供）

    東山咖啡季、白河採果泡湯，冬季觀光熱潮，山區改裝車噪音引民怨，白河警分局昨日進行聯合稽查，攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件。（警方提供）

    東山咖啡季、白河採果泡湯，冬季觀光熱潮，山區改裝車噪音引民怨，白河警分局昨日進行聯合稽查，攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件。

    白河分局轄內山區174線、175線道路坡度起伏且連續彎道多，吸引不少改裝車前往，然噪音擾寧常引發民怨，警方聯合交通大隊、環保局、新營監理站，昨日在市道174線橫路休息站旁執行聯合稽查。當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動4件、機車頭燈變更LED未登檢3件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更11件、無照駕駛4件，另蒐證改裝排氣管噪音機車通報環保局召回2輛。

    監理站、環保局提醒，道路交通安全規則已將機車排氣管改裝列入檢驗項目，改裝排氣管後未主動取得噪音合格認證並向環保機關辦理登錄（即監理單位無登記資料）者，會依道路交通管理處罰條例處900至1800元罰款；若噪音值超標，環保局再依噪音管制法裁處1800至3600元罰鍰，同時通知限期改善。

    白河警方表示，隨意改裝或拆除愛車燈光、雨刷、排氣管等設備；任意變更車輛重要設備而未經審驗合格，致影響他人行車安全辨識、噪音妨害安寧，經舉發移送或蒐證者，不僅會面臨行政罰鍰，還必須復原，再配合至監理站或環保局指定處所參加臨時檢驗，倘不予理會，車牌可能註銷。

    東山咖啡季、白河採果泡湯，冬季觀光熱潮，山區改裝車噪音引民怨，白河警分局昨日進行聯合稽查，攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件。（警方提供）

    東山咖啡季、白河採果泡湯，冬季觀光熱潮，山區改裝車噪音引民怨，白河警分局昨日進行聯合稽查，攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件。（警方提供）

