    台中休旅車西屯路自撞路樹 2年輕人一度受困滿臉血送醫

    2025/12/14 10:07 記者陳建志／台中報導
    台中西屯區西屯路，昨晚發生民眾駕車自撞路樹意外，整輛休旅車扭曲變形，駕駛、乘客都受困車內，消防人員進行搶救。（記者陳建志翻攝）

    劉姓男子（20歲）駕駛休旅車和友人夜遊返程，昨天（13日）深夜行經台中西屯區西屯路3段，不明原因失控自撞路樹後飛出路面，整輛車嚴重扭曲變形，消防人員獲報趕至，將受困車內的滿臉鮮血劉男與葉姓乘客（20歲）救出，所幸兩人僅肢體外傷、意識清楚，警方將進一步釐清是否酒駕。

    台中市消防局昨晚11點37分左右接獲報案，指稱西屯路3段靠近東大路口發生車禍，民眾受困車內需要協助，立刻派遣協和、西屯分隊到場搶救，抵達時發現1輛休旅車自撞路樹後飛出路面，整輛車扭曲變形，擋風玻璃也都破裂，駕駛和乘客受困車內。

    消防人員到場後，立刻使用破壞器材，將滿臉鮮血受困駕駛座的劉姓男子（20歲）救出，發現他意識清楚、肢體受傷；接著又將葉姓乘客（20歲）救出，發現葉男意識清楚、肢體外傷，立刻將兩人送醫治療。

    警方初步調查，兩人是外地遊客，當時劉男和友人夜遊後返程，駕駛福特Kuga休旅車，沿西屯路3段往東大路方向行駛，卻因不明原因自撞路樹後飛出路面，初步未在車內發現毒品，是否酒駕也已報請抽血檢測釐清，詳細肇事原因將由鑑定單位調查後釐清。

    台中西屯區西屯路，昨晚發生民眾駕車自撞路樹意外，整輛休旅車幾乎撞成廢鐵。（記者陳建志翻攝）

    台中西屯區西屯路，昨晚發生民眾駕車自撞路樹意外，整輛休旅車扭曲變形，駕駛、乘客都受困車內，消防人員進行搶救。（記者陳建志翻攝）

