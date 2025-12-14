為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東警明啟動交通大執法 嚴查三大違規

    2025/12/14 09:20 記者葉永騫／屏東報導
    屏東啟動交通大執法，最容易車禍的無號誌路口一定要停等再行駛。（屏東警分局提供）

    屏東啟動交通大執法，最容易車禍的無號誌路口一定要停等再行駛。（屏東警分局提供）

    屏東警分局將於明天（15日）啟動「交通大執法專案」，重點取締項目為無號誌路口未依規定停讓、未戴安全帽及酒後駕車等3項重點，請民眾依規定駕駛，不要違規，以免受罰。

    屏東警分局表示，屏東縣萬丹鄉寶田路段11日發生一起自小貨車與機車碰撞事故，造成高齡機車騎士傷重不治，事故原因與雙方行經過無號誌路口時均未依規定「停車再確認」就直接行駛，導致在交岔路口發生嚴重碰撞造成死傷有關，為降低類似事故再次發生，「交通大執法專案」重點取締項目為，無號誌路口未依規定停讓，因為雙方行經「無號誌、設有停字」路口時未依規定停車再行，很容易因為路口視線受建物、農作或車輛遮蔽造成事故，駕駛人應「停下來、左右看、再通行」，另外，未戴安全帽，也是取締重點，因為頭部外傷是機車族造成死亡與重傷的主要原因之一。

    對於酒後駕車則是零容忍，酒駕常是重大事故主因之一，因此警方針對酒後開車、騎車行為加強取締，持續針對事故熱點加強巡查，改善工程及強化行車教育，以提升道路交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    屏東啟動交通大執法，最容易車禍的無號誌路口一定要停讓。（屏東警分局提供）

    屏東啟動交通大執法，最容易車禍的無號誌路口一定要停讓。（屏東警分局提供）

    熱門推播