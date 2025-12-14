律師淪詐團專題2-2》避免律師淪為詐騙軍師 法律界籲即刻改革

曾任高雄律師公會副秘書長的律師陳逸軒也因涉嫌擔任詐騙集團「軍師」，利用其律師身分協助處理贓款、偽造債權文件。（翻攝IG）

近年多起高知識背景人士涉入大型詐騙與洗錢案件，引發社會震撼，其中有律師身分者竟被揭露扮演犯罪集團「軍師」角色，利用專業協助規劃贓款處理與偵查應對，使司法機關偵辦更具挑戰。法律界人士指出，此類個案非單純違法行為，而是體制漏洞造成專業被犯罪利用，呼籲應透過制度改革，強化防治。

法務部曾針對此問題在北中南舉辦研討會，邀請學者、專家就此議題深入交流。成功大學法律學系教授李佳玟會中建議，可參照美國立法例訂定偵查保密令制度，明確界定資料的使用範圍與限制方法，同時應強化國內關於律師職業倫理規範的相關機制；全國律師聯合會副理事長蔡順雄則指出，全律會提出的「辯護人辦理偵查中案件資訊揭露指引」草案，須與司法機關取得某種程度的共識，才可能在實務上有運行空間。

但檢察機關普遍認為，在偵查階段，部分律師疑透過陪同偵訊與閱卷機會，取得關鍵偵查資料並外洩予詐團，協助滅證、串證甚至規劃脫產，應強化律師參與偵查程序的管控，例如限制閱卷資料拍攝、陪偵時手機及通訊工具使用，並明定違反規定者處置方式，並同步展開財產調查與預防性扣押，避免不法所得經律師操作洗錢逃逸。

對於律師若涉犯詐欺、洗錢或洩密罪，有學者認為應加重刑責，並與律師懲戒程序同步啟動，以維持職業操守與社會信任；律師公會亦應主動公開違紀資訊，加強行業自律機制，避免不當行為被掩蓋。

此外，律師倫理教育需強化實務風險辨識與自我防衛意識，提醒法律從業者不得因追求利益或人情壓力成為犯罪工具。部分法界團體建議，培訓與進修課程應納入「反洗錢」、「偵查保密義務」等主題，從源頭強化專業意識；政府及律師團體應共同推動相關法令修訂與制度調整，才能有效杜絕專業遭濫用，重建民眾對司法的信任。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

