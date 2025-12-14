為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    律師淪詐團專題2-1》律師淪詐團軍師 10年來定罪率高達73％

    2025/12/14 11:00 記者黃佳琳／高雄專題報導
    知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密及洗錢被起訴，目前仍在法院審理中。（資料照）

    知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密及洗錢被起訴，目前仍在法院審理中。（資料照）

    台灣詐騙集團猖獗，手法層出不窮，台灣人被騙走的錢，從2020年的42億元，到2024年竟高達502億元，且詐騙集團勾結律師，透過不肖律師提供的「專業服務」設下層層斷點，雖然涉案律師定罪率達73%，但仍有相當的黑數難以被查覺，導致檢警調偵辦時「卡關」難以突破，難以幫受害人實現正義。

    2024年5月，台北地檢偵辦詐騙案時，發現16名律師在替車手等被告閱卷或陪偵時，將偵查中筆錄或情報洩漏給詐騙集團、並涉嫌協助滅證、洗錢，16名律師被檢方依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴並移送懲戒。

    知名網紅律師李宜諪（仙塔律師）也涉嫌在陪偵或辯護過程中將偵查訊息、筆錄洩漏給詐團成員，並被指控協助變現財物、脫產或洗錢；更有多名律師幫忙寄SIM卡、代辦或傳話等方式涉入協助詐欺或洗錢，或是閱卷或陪偵接觸資訊後的洩密或協助脫產行為，目前仍在法院審理中。

    曾任高雄律師公會副秘書長的律師陳逸軒也因涉嫌擔任詐騙集團「軍師」，利用其律師身分協助處理贓款、偽造債權文件，並疑涉洩漏偵查情報，使詐團得以掌握警方動向。該集團由多名富二代組成，透過海外虛擬貨幣投資詐騙方式誘騙被害人投入資金，再在台收款洗錢，金流累積上億。陳逸軒於2024年遭聲押禁見，2024年11月遭檢方依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪提起公訴，一審僅因洩密罪判8月、緩刑3年，引發社會質疑量刑過輕，檢方續提上訴。

    法務部統計，自2016年至2025年4月，律師（辯護人）因涉及洩漏偵查秘密遭調查者共92人，其中經檢察官起訴22名、法院判決有罪者16名，定罪率約73％；其中，聲押閱卷後洩漏資訊者占42％最高，於陪同偵訊後洩密者占40％排名第二，實務發現，幫車手或詐團成員付律師費的人，多為犯罪網絡的上游或主嫌，律師將偵查資訊透露予幕後金主、上游、共犯或共犯，讓他們能掌握檢警調辦案方向。

    相關新聞請見︰

    律師淪詐團專題2-2》避免律師淪為詐騙軍師，法律界籲即刻改革

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播