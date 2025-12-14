律師淪詐團專題2-1》律師淪詐團軍師 10年來定罪率高達73％

知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密及洗錢被起訴，目前仍在法院審理中。（資料照）

台灣詐騙集團猖獗，手法層出不窮，台灣人被騙走的錢，從2020年的42億元，到2024年竟高達502億元，且詐騙集團勾結律師，透過不肖律師提供的「專業服務」設下層層斷點，雖然涉案律師定罪率達73%，但仍有相當的黑數難以被查覺，導致檢警調偵辦時「卡關」難以突破，難以幫受害人實現正義。

2024年5月，台北地檢偵辦詐騙案時，發現16名律師在替車手等被告閱卷或陪偵時，將偵查中筆錄或情報洩漏給詐騙集團、並涉嫌協助滅證、洗錢，16名律師被檢方依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴並移送懲戒。

知名網紅律師李宜諪（仙塔律師）也涉嫌在陪偵或辯護過程中將偵查訊息、筆錄洩漏給詐團成員，並被指控協助變現財物、脫產或洗錢；更有多名律師幫忙寄SIM卡、代辦或傳話等方式涉入協助詐欺或洗錢，或是閱卷或陪偵接觸資訊後的洩密或協助脫產行為，目前仍在法院審理中。

曾任高雄律師公會副秘書長的律師陳逸軒也因涉嫌擔任詐騙集團「軍師」，利用其律師身分協助處理贓款、偽造債權文件，並疑涉洩漏偵查情報，使詐團得以掌握警方動向。該集團由多名富二代組成，透過海外虛擬貨幣投資詐騙方式誘騙被害人投入資金，再在台收款洗錢，金流累積上億。陳逸軒於2024年遭聲押禁見，2024年11月遭檢方依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪提起公訴，一審僅因洩密罪判8月、緩刑3年，引發社會質疑量刑過輕，檢方續提上訴。

法務部統計，自2016年至2025年4月，律師（辯護人）因涉及洩漏偵查秘密遭調查者共92人，其中經檢察官起訴22名、法院判決有罪者16名，定罪率約73％；其中，聲押閱卷後洩漏資訊者占42％最高，於陪同偵訊後洩密者占40％排名第二，實務發現，幫車手或詐團成員付律師費的人，多為犯罪網絡的上游或主嫌，律師將偵查資訊透露予幕後金主、上游、共犯或共犯，讓他們能掌握檢警調辦案方向。

