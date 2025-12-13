為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「李記麵粉煎」台中分店火警 一旁派出所員警攜滅火器壓制火勢

    2025/12/13 20:57 記者蔡淑媛／台中報導
    「李記麵粉煎」南屯店發生火災，一旁的南屯派出所員警帶滅火器壓制火勢。（民眾提供）

    「李記麵粉煎」南屯店發生火災，一旁的南屯派出所員警帶滅火器壓制火勢。（民眾提供）

    基隆廟口「李記麵粉煎」位於台中黎明路的分店，今天下午5點多突然起火，一旁的警第四分局南屯派出所員警，攜帶滅火器直衝火點，及時控制火勢，避免延燒，並維持交通，未造成人員傷亡。

    在台灣擁有30多家連鎖的基隆廟口美食「李記麵粉煎」，半年前到南屯區黎明路1段開分店，不料下午5點33分起火，一旁的南屯派出所員警發現，立即趕赴現場，起火建物為3層樓建築，初步判斷起火點位於2樓雨遮棚上的保麗龍，陣陣濃煙不斷從2樓竄出，員警第一時間攜帶滅火器直衝火點，壓制火勢，避免延燒至樓上出租房間，多名休假員警也主動支援，協助交通疏導及秩序維護。

    消防局出動8車19人前往，現場為2樓RC3樓鐵皮加蓋建物，燃燒室外雨遮上的廢棄物，並波及1台冷氣室外機，到場前火勢已滅，燃燒面積3平方公尺，起火原因由火災調查科進一步釐清中。

    「李記麵粉煎」位於台中黎明路的分店火警。（翻攝自threads）

    「李記麵粉煎」位於台中黎明路的分店火警。（翻攝自threads）

    「李記麵粉煎」南屯店發生火災，員警帶滅火器壓制火勢，並維持交通秩序。（民眾提供）

    「李記麵粉煎」南屯店發生火災，員警帶滅火器壓制火勢，並維持交通秩序。（民眾提供）

    「李記麵粉煎」南屯店發生火災。（民眾提供）

    「李記麵粉煎」南屯店發生火災。（民眾提供）

