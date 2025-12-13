為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中夜店狂歡變調！女客餵酒竟被拖下舞台 在男友面前遭襲下體

    2025/12/13 20:47 記者許國楨／台中報導
    性騷擾示意圖。（資料照）

    男子「阿凱」（化名）在台中夜店趁亂將女子「小晴」（化名）強拉下舞台、伸手觸摸其下體。台中地院法官痛批阿凱罔顧他人身體自主權，整起事件歷時雖短，但行為侵害性質重大，加上阿凱始終否認犯行，未與被害人和解，依性騷擾罪判阿凱4月徒刑，得易科罰金，可上訴。

    事件發生在4月底，當晚小晴與男友前往台中一間夜店狂歡，因店家允許女客上台跳舞與台下互動，小晴和其他女客人在聚光燈下盡情搖擺，台下男客則紛紛舉手要求「餵酒」。小晴見氣氛熱絡，便拿起一瓶雞尾酒，走向舞台邊緣，俯身讓台下的阿凱飲酒；然而僅短短3秒鐘突生意外，阿凱猛伸手抓住小晴前臂，用力一扯，小晴整個人失去平衡，從舞台上被拖下。

    更離譜的是，阿凱竟趁亂伸手進入小晴褲內觸碰下體，小晴驚慌失措立即推開他，快速返回男友身邊；當下就向夜店安管求助，並由男友陪同報案，經調閱監視器，清楚見到小晴被拉下舞台的過程。面對明確證據，阿凱仍堅稱：「我沒有拉她，也沒有伸手進她褲子。」但法院認為，小晴與阿凱互不認識、無陷害動機，證述前後一致，加上科學證據支持，明確足以認定性騷行為成立。

    法官在判決中指出，阿凱行為明顯侵犯他人性自主權，且是在公共場合、眾目睽睽下，對受害者造成強烈驚嚇與羞辱，雖然犯罪持續時間短，但他毫無悔意、也未與被害人和解，因此量處4月徒刑，可易科罰金，以示警惕。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

