基隆男違反保護令 半月內二度施暴妻子遭羈押

王姓男子違反保護令，不到半個月兩度毆打妻子，基隆地檢署複訊後，以王男有反覆施暴之虞向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）

王姓男子屢對妻子家暴，妻子忍無可忍向法院聲請保護令獲准。法官審酌王妻一人獨自照料幼兒需要幫手，同意讓王男與妻子同住，但禁止對妻子施暴與言語騷擾等行為。警方今天上午獲報王男僅因細故推擠妻子，將他依違反家庭暴力防治法送辦。基隆地檢署檢察官複訊後，考量王男11月底才動手打妻子，不到半個月又再次施暴，以王男有反覆施暴之虞向法院聲押獲准。

「我老公又打我了！」基隆市警四分局中華路分駐所今天上午8時許獲報，40多歲王姓男子又對王妻施暴，由於王妻有法院核發的保護令，保護令規定王男雖可以與妻子同住租屋處，但不能對她言語騷擾、與暴力相向；警方趕抵訊問事發經過後，認為王男僅因細故推擠妻子，已違反保護令規定，將王男依涉犯家庭暴力防治法移送基隆地檢署偵辦。

警方移送王男時，檢具王男不只今天上午8點推擠王妻，11月底也曾對妻子動手，半個月不到二度違反保護令規定等事證。檢察官複訊後，考量王妻還要照顧幼兒，擔心幼兒無端受虐，以王男有反覆對妻子施暴之虞，午後向法院聲請羈押王男，法院傍晚裁准。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

