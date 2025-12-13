為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誆稱性愛改命 台中神棍硬上5女58次 二審判決出爐

    2025/12/13 16:57 記者許國楨／台中報導
    台中高分院徹銷一審判決，改判劉男16年。（資料照）

    台中市劉姓男子接手母親創立的佛堂，宣稱母親成佛、可替信眾消災解厄，卻在15年間以「修行」、「扭轉因果」為由，對5名女信徒伸魔爪，台中高分院認為其手段惡劣、侵害深遠，撤銷一審判決，改判有期徒刑16年。

    檢方調查，65歲劉男自2009年起，接掌位於台中的佛堂，對外宣稱亡母升天成佛，名號「無量金菩薩」，自己則擔任釋法者，要求信徒尊稱他為「老師」，並灌輸「唯有依其指示，人生因果才能被改寫」觀念，更自誇具備「他心通」神力，能看穿信徒命運，讓不少人深信不疑。

    劉男常在女信徒人生低谷時約至佛堂單獨談話，誆稱必須透過「愛老師」、「與老師修行」才能化解厄運，甚至將性行為包裝成修行一環，至少5名女子因此長期遭劉男性侵多達58次，劉男還要求部分被害人簽署「性愛同意書」掩飾犯行，甚至事後出言羞辱，造成被害人長期活在恐懼與絕望中，直到其中一名被害女子因運勢都沒有好轉，鼓起勇氣報案，全案才曝光。

    台中地院一審依48個強制性交等罪，判劉男3年至4年不等刑期，合併應執行10年，檢方主張劉男刑罰加總最長刑度達168年，一審判決過輕上訴，台中高分院審酌，劉男利用被害人遭逢人生重大危難之際施加心理壓力，強迫信徒與其發生關係長達15年，次數多達58次，至今僅與1名被害人達成調解，因此撤銷原判決，改判16年徒刑，可上訴。

