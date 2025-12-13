為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「倒閉1折出清」話術詐財! 詐團竟嗆腦殘活該被騙 警方出手了

    2025/12/13 16:36 記者湯世名／彰化報導
    詐團盜用運動用品店圖誆稱倒閉1折出清，業者電話接到手軟。（圖由民眾提供）

    詐團盜用運動用品店圖誆稱倒閉1折出清，業者電話接到手軟。（圖由民眾提供）

    太囂張!彰化縣鹿港鎮一家體育用品店被詐團盜圖，誆稱「倒閉1折出清」，有人單筆被詐5萬元，氣得PO網呼籲大家不要被騙，詐團竟留言嗆網友「腦殘活該被騙，連我講的都相信」，受牽連的店家今天（13日）出面表示，這幾天他電話接到手軟，呼籲大家小心網路詐騙。

    店家今天指出，連同這次他已是第二次被騙，第一次詐團是說他要結束營業，店內的運動用品全部送出，並未秀出他的店名與地址，沒想到這次竟直接PO出他的店名、地址與電話，且還說他「倒閉1折出清」，造成連日來不斷有人打電話來店裡詢問，他第一天就接到2、300通電話，電話接到手軟。

    業者說，詐騙集團盜用他的店面圖樣與店內貨品向民眾詐騙，且詐騙後竟然還向被騙民眾嗆聲「腦殘活該被騙，連我講的都相信」，實在太囂張；呼籲民眾小心提防不要受騙上當。

    鹿港警分局表示，這則網路訊息是詐團冒用該家運動用品店照片上網詐騙稱「經營不善面臨倒閉，棒球手套1折出清」，已請業者來報案，警方將在受理後依法偵辦。

    詐團盜圖誆稱倒閉1折出清，已有民眾被騙。（圖由民眾提供）

    詐團盜圖誆稱倒閉1折出清，已有民眾被騙。（圖由民眾提供）

