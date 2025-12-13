為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    見妹屢遭「假投資」詐騙勸不聽 哥哥報警逮上門車手

    2025/12/13 16:36 記者邱俊福／台北報導
    台北市警中山分局。（記者邱俊福翻攝）

    台北市中山區1名王姓女子一再遭「假投資」詐騙集團，以代為操作，投資商品可賺取差價，保證獲利等話術洗腦，掏錢投資，哥哥發現有異苦勸不聽下，日前見有陌生陳姓男子上門欲向妹妹收款25萬元，又拿不出相關證明下報警，台北市警中山分局民權一派出所據報派員到場，從陳男手機內容確認為詐團車手，當場逮捕送辦。

    警方表示，30歲無業的陳男，應徵送貨員被詐團吸收擔任車手，犯案前還指示陳男前往領貨送貨，測試忠誠度，認為沒有問題後，本月8日依詐團指示從台中市搭乘高鐵北上新竹市，再從新竹市攔搭計程車至台北市被害人王女住處收款。

    陳男抵達後，王女的哥哥因發現近期妹妹落入詐團陷阱，被騙多次，上前詢問陳男取款原因等細節、背景，見陳男僅稱公司指示，且無法提供任何證明，並有他人以電話指示行動，立即報案。

    警方據報派員到場後，經確認王女為於通訊軟體群組購買商品，意圖轉賣從中賺取高利價差，並堅信自己未遭詐騙，員警掌握案情後，先將相關人等帶返派出所釐清，經查閱陳男手機後，發現有接獲詐團指示取款相關紀錄，確認犯罪事實後即依法逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，詐團常利用「高獲利，低風險」誘因，引誘被害人投入大量金錢，在投資前應主動查證真實性，並向有投資經驗親友、相關金融人員諮詢請益，以免受騙。

