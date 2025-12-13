帥哥美女主動加你？警揭「同帳號不同臉」交友陷阱

詐團在交友社群平台盜用網路美女圖，說詞卻前後漏洞百出。（警方提供）

不少民眾滑手機時，常被社群平台上一則則「認真找結婚對象」、「單身徵友中」貼文吸引，照片不是陽光帥哥，就是仙氣美女，看起來誠意十足，人生彷彿下一秒就要脫單，但警方提醒先別急著加好友，因為這些帥哥美女長得雖不一樣，但LINE或IG帳號卻是同一個，慎防交友詐騙。

台中市第五分局偵查隊近日網路巡邏發現，多個社群平台出現大量徵友貼文，比對後赫然發現，畫面中人臉明明不一樣，留下的LINE或IG帳號卻完全相同，研判是詐團「工廠化製圖」大量投放假交友帳號，專挑想聊天、想談感情民眾下手。

請繼續往下閱讀...

這些貼文乍看浪漫，細看卻漏洞百出，自我介紹從「上班太無聊想找人聊天」開場，下一句卻冒出簡體字，自稱「土生土长台湾人」；前一行說在臺北教書，後一行又變成目前在臺中工作；女性寫著「年齡不限只求有緣」，卻又指定「最愛年紀大的大叔型」。

至於男性身分則從「以色列軍人」到「人在伊拉克打仗」應有盡有，這些看似好笑矛盾，正是詐騙腳本複製貼上破綻，一旦加了好友，對方很快就噓寒問暖、感情升溫，接著引導投資，假交友秒變真匯款。

近期一名陳姓男子就在交友社群認識「仙氣美女」，加賴後被帶進虛擬幣投資話術，短短時間投入兩百多萬元，直到準備再將帳戶內僅剩兩百多萬匯出時，行員察覺異狀通報警方才及時攔阻，警方進一步查證發現，該交友社群內多名「美女」外貌不同，使用的卻是同一組LINE與IG帳號，這才讓真相曝光。

盜用的美女圖雖長相不一樣，但LINE的ID帳號卻都一樣。（警方提供）

盜用的美女圖雖長相不一樣，但LINE的ID帳號卻都一樣。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法