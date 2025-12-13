為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    提升汐止分隊救護效能 鑫悅排骨捐贈高頂救護車

    2025/12/13 16:07 記者林嘉東／新北報導
    鑫悅排骨餐飲公司負責人王亭媁（左）代表公司與全體員工，捐贈 1輛高頂救護車給汐止分隊，由消防局專門委員陳志瑋（右）代表受贈。（記者林嘉東攝）

    鑫悅排骨餐飲公司負責人王亭媁（左）代表公司與全體員工，捐贈 1輛高頂救護車給汐止分隊，由消防局專門委員陳志瑋（右）代表受贈。（記者林嘉東攝）

    新北市汐止區知名鑫悅排骨餐飲公司負責人王亭媁，今（1日）以公司及全體員工的名義，捐贈1輛高頂救護車，給汐止分隊使用。新北市消防局專門委員陳志瑋代表受贈時，感謝鑫悅排骨公司與全體員工的善舉，並呼籲更多企業或個人共同投入公益，讓救護資源更加豐沛。

    鑫悅排骨餐廳捐贈救護車捐贈儀式，今天上午10時許在新北市消防局第六大隊汐止分隊舉行，鑫悅排骨餐飲公司負責人王亭媁代表公司與全體員工，捐贈1輛高頂救護車給汐止分隊，由新北市消防局專門委員陳志瑋代表受贈，並回贈感謝狀，感謝鑫悅排骨餐飲公司的善心義舉。

    鑫悅排骨餐飲公司成立於2004年，始終堅持選用新鮮自然食材，打造口味獨特的招牌菜色，成功擄獲汐止區市民的胃與心，點「食」成金，事業蓬勃發展。王亭媁表示，鑫悅秉持「取之社會，用之社會」的理念，積極回饋鄉里，希望能藉此次捐贈，為需要幫助的人帶來希望與救援，並激勵更多人參與公益。

    陳志瑋專門委員回贈感謝狀時強調，鑫悅排骨餐飲公司捐贈汐止分隊這輛高頂救護車，對於提升新北市緊急救護效能與OHCA（獲救時沒有呼吸心跳）康復出院率至關重要，消防局將持續精進救護品質，並呼籲更多企業或個人共同投入公益，讓救護資源更為豐沛，為市民的生命安全提供更堅實的保障。

    鑫悅排骨餐飲公司負責人王亭媁（右4）以公司及全體員工的名義，捐贈1輛高頂救護車給汐止分隊，新北市消防局專門委員陳志（左4）代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

    鑫悅排骨餐飲公司負責人王亭媁（右4）以公司及全體員工的名義，捐贈1輛高頂救護車給汐止分隊，新北市消防局專門委員陳志（左4）代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

