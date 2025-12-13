假投資詐騙手法變種！「線上批發投資」誘上鉤 10多人上當受騙

刑事警察局近期發現有詐騙集團結合「假投資」與「線上批發」雙重手法。（刑事局提供）

刑事警察局近期發現有詐騙集團結合「假投資」與「線上批發」雙重手法，利用社群平台刊登虛偽商品銷售結合投資的廣告，誘使民眾加入陌生LINE群組後，以聲稱「保證獲利」、「只需支付成本金」、「批發投資」等話術，進而誘騙投資與交付個資；目前約有10多人受害，其中1名北部鍾姓女子誤以為線上投資女裝批發被詐3萬元後，幸及時驚覺報案止血，未再繼續匯款投資。

刑事局表示，上個月，鍾女在Facebook看見一則「商品銷售兼投資」廣告，因一時好奇便點入連結，加入一位LINE暱稱為「女裝批發～偉x」的人，對方進一步邀請她加入投資的LINE社群，加入後便要求她回傳姓名、電話、住址與銀行帳戶等個人資料。

接著，再安排她加入另一位名為「雅x特助」的LINE帳號，對方以專業投資客服姿態向她介紹「批發投資」的作業方式，並提供一個投資網站連結，指示她申請帳號，該投資內容為進行線上批發，並教她如何選擇「批發商品投資」，聲稱只要選定商品，並支付「成本金」即可賺取利潤。

隨後，鍾女依指示陸續匯款4筆成本金，共計3萬餘元，期間平台還回饋一筆5千元利潤，讓她以為投資真的有收入，但當她想進一步提領時，對方卻突然無法登入帳號，經向對方反映後，又要求她加入一個另名客服人員的LINE帳號，對方聲稱因為「帳號異常」，需要再支付額外費用，才能「解鎖」，此時她驚覺遭遇詐騙，立即報案。

刑事局分析，這類型詐騙手法，常使用Facebook、IG或Threads投放廣告，內容多以批發投資、自動化收益、專人帶單等話術吸引民眾加入LINE，而後再以「假網站操作」與「假客服帶投資」，提供看似完整、可登入、可查看數據的假冒投資網站，要求被害人支付成本金，假裝發送小額利潤回饋，最後利用「無法登入」、「需驗證」、「帳號異常」為由再度要求匯款，民眾往往直至帳號被封鎖、無法領款、對方失聯時才發現上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

