    龍門商港查到物流包裹夾藏大量現金 救回7旬男遭詐騙積蓄

    2025/12/13 16:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公警分局循線查獲寄件人，釐清金流管道。（馬公警分局提供）

    海巡署金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所人員，昨（12）日在龍門商港執行貨物安檢勤務時，透過人工篩檢檢視一件物流包裹，發現疑似夾藏大量現金，立即通報轄區澎湖縣政府警察局馬公分局龍門派出所及偵查隊到場處置，經過漏夜追查，警方今（13）日公布金流管道。

    馬公警分局調查指出，警方循線前往寄件超商門市調閱監視器，鎖定寄件人為1名騎乘機車的7旬男子，並第一時間聯繫該名男子。男子於電話中堅稱寄送現金係作為「物品維修費用」，惟說法顯不合理，警方遂請其前往馬公警分局偵查隊說明。

    經男子同意後，警方檢視其手機通訊紀錄，發現其於LINE上結識陌生網友，對方先以親暱互動博取信任，再以「投資黃金、獲利豐厚」為由誘騙投入資金，並教導男子為規避查緝，若遭超商店員或警方詢問，務必謊稱包裹內容為「待修物品」。經員警詳細剖析「假交友結合假投資」詐騙手法，並說明「要求寄送現金」即為高度異常行為後，男子始驚覺受騙，所幸警方即時介入，成功保住積蓄。

    澎湖縣政府警察局長林温柔非常重視打詐工作，今年1至11月全縣成功攔阻詐騙案件共73件，攔阻金額逾新台幣2782萬元，較去年同期50件、1879萬元明顯成長；其中馬公警分局於12月份迄今已成功攔阻5件，守住新台幣192萬元，展現警方打詐成效。此次海運現金詐騙包裹案，在警方與海巡署通力合作下，成功攔阻詐騙並全數追回款項。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    尖山安檢所人員以篩檢方式，查獲現金詐騙包裹。（馬公警分局提供）

    熱門推播