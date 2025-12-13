為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國夫妻願為養女長住台灣 有助「原生國家」文化認同獲准收養

    2025/12/13 16:22 記者王捷／台南報導
    美國夫妻跨國收養台籍癲癇女童，為了讓養女認同原生國家，美國夫妻願意長住台灣，獲台南地院認可裁定收養。（記者王捷攝）

    台南地方法院裁定一件跨國收養案，很重要的原因是美國夫妻為讓養女能在原生國家長大，願意長住台灣，他們認為，孩子留在原生國家，有助自我文化認同，因此裁定美國夫妻收養台籍未滿7歲的女童。

    美國夫妻結婚多年，透過浩德國際兒童服務機構推薦，向財團法人天主教善牧社會福利基金會提出收養申請。女童出生後約1個多月，就由善牧基金會附設台南嬰兒之家安置照顧，後續轉至團體家園，收出養雙方經機構媒合，收養契約由女童法定代理人代為同意。

    女童因為出生就有癲癇，有醫療照護需求，但原生家庭功能、支持系統都不足，生父不詳、生母患有中度多重身心障礙，經濟條件受限，難以提供穩定照顧，相關背景很難被國內收養家庭接納，轉為跨國媒合，經各單位評估，認為美國夫妻婚姻與工作穩定，收支平衡且無負債，有朋友與教會支持，過往也有與小孩互動的經驗，願意在需要時尋求專業資源。

    法院參考善牧基金會評估報告、收養契約與訪視資料，認為美國夫妻有足夠的條件，他們年長女童20歲以上，身心健康、財務良好且無犯罪紀錄，並具親職照顧計畫與支持系統，夫妻收養願意繼續留在台灣陪著養女長大，有助文化認同，不違反國內優先原則，依兒童最佳利益裁定美國夫妻收養。

    財團法人天主教善牧社會福利基金會是天主教善牧會在台的社福團體，提供婦幼家庭支持、兒少安置與收出養媒合服務，並設台南嬰兒之家辦理出養準備、收養人訓練、家庭訪視評估、試養與收養後追蹤輔導。

