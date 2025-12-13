台中最老舊分局 大甲警分局明年8月動工改建

大甲分局建物老舊，已有60年歷史。（記者張軒哲攝）

大甲警分局是全台中市最老舊分局，建物已有60年歷史，空間狹窄，辦公環境不佳，多年來，改建聲浪不斷，大甲分局重建案命名為「道卡斯綜合服務園區」，這是大甲區10多年來最大的開發案，今（13）日立委蔡其昌邀集警政署長張榮興、預計明年8月動工，2029年完工。

蔡其昌今日邀張榮興、台中市府警察局副局長沈炳信、市警局大甲分局長蔡期望等人會勘，聽取地方里長意見，盼改建工程能儘快開工。

蔡其昌表示，大甲分局位於大甲鬧區，除警局本身的改建外，整體基地的規劃與公共空間利用同樣重要，大甲分局改建在設計階段即納入跨機關、多功能使用的構想，並結合周邊公共設施進行整體規劃，未來可提供民眾「一站式」服務，提升行政效率與便利性。

張榮興說，設計階段由中央補助1700萬，期待未來能夠給警政同仁更好的工作環境，也帶給鄉親更好的服務。

大甲分局指出，工程將興建地上6層、地下3層，大樓建地為目前大甲分局旁的平面停車場，大樓完工後，大甲分局員工遷入新廳舍辦公，現有的舊廳舍拆除興建公有停車場，預定明年8月開工，開工3年後完工。

大甲分局將利用平面停車場改建大樓。（記者張軒哲攝）

大甲分局改建的外觀設計模擬圖。（台中市府提供）

警政署長張榮興（左二）視察大甲分局。（記者張軒哲攝）

