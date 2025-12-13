消防署山域救援導入AI與無人機 230人實戰驗證科技力

消防署署長蕭煥章。（記者鄭景議翻攝）

內政部消防署為落實行政院核定「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，昨日起於台中市和平區，舉辦「114年跨機關公私協力山域事故救援訓練及演練」。演訓採三天二夜露營方式，集結中央、地方及民間救援能量共約230人參與，共同演練AI派遣系統、空拍機實務等科技協作，提升跨機關的指揮與應變能力。

本次演訓由消防署主辦，參與機關涵蓋內政部國家公園署、警政署、空中勤務總隊、農業部林業及自然保育署、交通部觀光署等多個山域管理、觀光及救援相關機關。台北、新北、桃園、台中、高雄等13個經常受理山域事故的地方消防機關亦派員參與，同時邀請近3年具實績的民間救援團體、志工及登山團體共同參與，深化公私協力救援網絡。

消防署指出，演訓內容分為管理訓練與情境演練兩階段，首日辦理跨機關山域事故救援管理訓練，重點涵蓋通報派遣流程、指揮體系運作、空地勤協作及救援安全管理等。

第二、三日以實地情境演練及分站實作為主軸，將230名參演人員分為3組輪流進行研討，導入空拍機實務、止血帶操作及繩索運用等訓練站點。演練中結合AI系統搜救平臺派遣機制、無人機影像回傳與軌跡整合等科技，實際驗證跨平台資訊整合及空中地面勤務協同成效。

消防署署長蕭煥章表示，山域救援屬高風險、高不確定性的任務型態，現場需跨機關迅速投入與協同決策。透過本次演訓，除強化跨機關指揮與任務分工默契外，更結合AI派遣與無人機等科技資源，希望讓救援資訊更即時，流程更順暢。

演訓集結中央、地方及民間救援能量共約230人參與。（記者鄭景議翻攝）

內政部消防署昨日起於台中市和平區，舉辦「114年跨機關公私協力山域事故救援訓練及演練」。（記者鄭景議翻攝）

