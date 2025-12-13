忘記煮湯竟回房睡覺！ 鍋燒乾冒濃煙險釀災

住戶煮湯竟忘記跑去睡覺，整鍋湯燒乾冒濃煙險釀災。（圖由消防局提供）

真是驚險！彰化市南校街一棟公寓大廈今天突然竄出濃煙，消防局據報派員趕往現場搶救，發現是廚房鍋子燒乾冒煙，所幸未竄火讓災情擴大。住戶向消防員表示當時在廚房煮湯，但旋即忘了此事就回房睡覺，沒想到整鍋湯燒乾差點釀巨災，消防員進行排煙處理後解除警報。

消防局今天上午6點40多分接獲民眾報案指出，彰化市南校街一棟大樓2樓冒出濃煙，立即派員趕往現場，廚房與客廳濃煙密布，立即部署將濃煙排出戶外，經檢視是住戶煮湯時卻忘了此事而回房睡覺，導致整鍋湯燒乾後乾燒冒煙，現場經檢視無人員傷亡及財損。直到上午7點多勘查已無冒煙情形，消防救護人員檢視無安全疑慮後撤離。

消防局提醒，民眾在進行烹煮食物時，務必要「人離火熄」、「湯不滿」，若擔心自己會忘記，可使用鬧鐘或定時器放在屋內或廚房藉以提醒，或選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，千萬不要以為只是離開火爐一下子，殊不知危險就在此發生。家中各處都應安裝住家警報器，在火警發生初期即能發出高分貝警報聲響發揮警示作用，降低生命及財產損失。

消防人員部署水線準備搶救。（圖由警方提供）

彰化市南校街某大樓冒煙，消防人員部署水線準備搶救。（圖由警方提供）

廚房燻黑。（圖由消防局提供）

