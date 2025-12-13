為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒測臨檢遭鑽車翻找 網友控警過度執法 警方回應了

    2025/12/13 12:05 記者鄭景議／台北報導
    網友指控台北市保安警察大隊員警在酒測攔查時態度不佳，甚至「鑽進車內翻找」執法過度。（記者鄭景議翻攝）

    網友指控台北市保安警察大隊員警在酒測攔查時態度不佳，甚至「鑽進車內翻找」執法過度。（記者鄭景議翻攝）

    一名網友前日在Threads上發文抱怨，指控台北市保安警察大隊員警在酒測攔查時態度不佳，甚至「鑽進車內翻找」執法過度。對此，保安警察大隊今日表示，員警當時是因發現駕駛攜帶大量現金才擴大盤查，強調將持續精進執勤技巧，兼顧民眾權益。

    該名網友表示，他12月11日行經士林區中正路遇到酒測臨檢點，全程配合搖下車窗、靠邊停車。員警最初只是靠近聞是否有酒味，隨後一名年輕員警詢問是否可以站在車外「目視」車內，他也配合同意。

    未料，該員警隨後竟直接鑽進車內翻找，當他好奇詢問這樣是否合法時，員警竟口氣不好的反問：「啊不是你自己說可以看的？」該網友強調自己沒有任何違法違規行為，但不滿警方這種不當的盤查方式。

    保安警察大隊表示，該隊於12月11日在士林區中正路執行路檢勤務時，攔查到該輛轎車。員警當時在車內發現駕駛攜帶約70萬元現金，不確定其用途，故詢問駕駛並檢查可疑物品。此外，警方也發現車內有大量菸蒂的塑膠杯，詢問並檢測後確認非違禁品。駕駛當下能主動配合檢查並出示袋內物品，過程平和。

    警方強調，確認未發現違法情事後即提醒注意安全並讓民眾離開。警方能夠理解執法攔查可能耽誤民眾時間，致使民眾不滿，強調警方將持續精進執勤技巧，在兼顧民眾權益的同時，也能有效維護治安與交通安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播