酒測臨檢遭鑽車翻找 網友控警過度執法 警方回應了

網友指控台北市保安警察大隊員警在酒測攔查時態度不佳，甚至「鑽進車內翻找」執法過度。（記者鄭景議翻攝）

一名網友前日在Threads上發文抱怨，指控台北市保安警察大隊員警在酒測攔查時態度不佳，甚至「鑽進車內翻找」執法過度。對此，保安警察大隊今日表示，員警當時是因發現駕駛攜帶大量現金才擴大盤查，強調將持續精進執勤技巧，兼顧民眾權益。

該名網友表示，他12月11日行經士林區中正路遇到酒測臨檢點，全程配合搖下車窗、靠邊停車。員警最初只是靠近聞是否有酒味，隨後一名年輕員警詢問是否可以站在車外「目視」車內，他也配合同意。

未料，該員警隨後竟直接鑽進車內翻找，當他好奇詢問這樣是否合法時，員警竟口氣不好的反問：「啊不是你自己說可以看的？」該網友強調自己沒有任何違法違規行為，但不滿警方這種不當的盤查方式。

保安警察大隊表示，該隊於12月11日在士林區中正路執行路檢勤務時，攔查到該輛轎車。員警當時在車內發現駕駛攜帶約70萬元現金，不確定其用途，故詢問駕駛並檢查可疑物品。此外，警方也發現車內有大量菸蒂的塑膠杯，詢問並檢測後確認非違禁品。駕駛當下能主動配合檢查並出示袋內物品，過程平和。

警方強調，確認未發現違法情事後即提醒注意安全並讓民眾離開。警方能夠理解執法攔查可能耽誤民眾時間，致使民眾不滿，強調警方將持續精進執勤技巧，在兼顧民眾權益的同時，也能有效維護治安與交通安全。

