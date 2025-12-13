為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭三星農路口未減速 2車相撞1人骨折

    2025/12/13 10:22 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣三星鄉尚健三路二段及大德路二段一處農路路口，昨晚近8點發生計程車與轎車相撞事故。（民眾提供）

    宜蘭縣三星鄉尚健三路二段及大德路二段一處農路路口，昨晚近8點發生計程車與轎車相撞事故，當時雨天視線不佳，雙方疑過閃光號誌路口未減速及禮讓造成碰撞，計程車當場側翻路邊，44歲雷姓男駕駛及26歲陳姓女乘客受傷送醫，其中陳女右手骨折。

    雷男昨晚駕駛計程車載陳姓女乘客，沿大德路二段往三星（東往西）方向行駛，23歲陳姓男子駕駛白色轎車沿尚健三路二段往上將路三段（北往南），雙方行經事發處的閃光號誌路口，疑似未禮讓及減速導致車禍。

    三星警分局獲報後派員處理，2名駕駛經酒測均無酒精反應，據監視器畫面，2車行經該路口碰撞後，轎車失控撞上路邊水溝護欄才停下，計程車則當場側翻，卡在電線杆旁，駕駛及乘客受到不少驚嚇，肇事原因尚待警方調查釐清。

    由於今年6月該路口也發生2車相撞意外，當場擠成一團鐵球相當駭人，並造成3人受傷送醫。警方呼籲駕駛，行車時應隨時注意前方路況、放慢車速，遇閃光號誌路口，務必依規定停、讓，確保自身及其他用路人安全。

    計程車翻覆後，卡在電線桿才停下。（民眾提供）

