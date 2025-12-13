為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    醉到沒方向感！男車道躺平險「晚7天回家」 警一把拉回人間

    2025/12/13 10:15 記者許國楨／台中報導
    張男醉到直接在車道中央大字形躺平。（民眾提供）

    台中市一名張姓男子喝到爛醉，友人好心載他回家，未料他不但記不得住哪，還語無倫次情緒激動，後來竟直接在車道大字形躺平，差點被過往車輛輾過，險象環生，所幸員警及時現身發現、將人拖離馬路，最終聯繫家屬平安接返家，才讓這場荒謬鬧劇沒有以悲劇收場。

    據了解，柳姓男子前天深夜與友人聚餐後，盡責擔任「最後一哩路司機」，準備把喝到斷片的張男（43歲）送回家，未料抵達西區大忠街某社區時，管理員一句冷靜又致命的「他不是住戶」，瞬間讓全場陷入尷尬，張男腦袋當機，住哪、怎麼回家一概交不出答案，柳男不得已只好報警求助。

    第一分局公益派出所員警到場時，只見已喝到爛醉張男坐在大樓門口，酒氣沖天，警方好聲好氣詢問住處、提出協助，甚至建議暫住旅館卻全被拒絕，眼看再僵持下去恐生事端，警方只好先請柳男離開，接著在附近持續巡守留意動態，避免意外發生。

    沒想到短短5分鐘後，員警再度返回查看時，眼前畫面讓人倒抽一口氣，張男竟已「移動式躺平」，整個人呈大字形趴臥於車道上，由於該路段深夜光線昏暗，加上直線道路車速較快，若未及時處置，極可能遭來車輾過，後果不堪設想，員警立即上前將張男拖離車道並扶至騎樓休息。

    而張男因意識混亂，連手機密碼都無法正確輸入，經員警耐心溝通後終於確認其身分載回派出所代為照護，經查詢資料，成功聯繫其71歲父親到所接回，結束這場荒謬鬧劇。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方將他載回派出所，聯繫其父親接回。（民眾提供）

