    社會

    高雄路口行車糾紛爆衝突 2駕駛互毆

    2025/12/13 09:50 記者黃良傑／高雄報導
    高雄路口行車糾紛爆衝突兩駕駛互毆，其中一人被曾男踹打。（取自社會事新聞影音）

    高雄路口行車糾紛爆衝突兩駕駛互毆，其中一人被曾男踹打。（取自社會事新聞影音）

    高雄一名51歲男子疑因行車糾紛，在道路上狂按喇叭，反引發另一名轎車駕駛曾姓男子（24歲）不滿，下車勸說時雙方起衝突，大打出手，警方獲報趕到現場制止。

    員警到場後，雙方均表示暫時不提告，但因2人鬥毆行為已觸犯《社會秩序維護法》第87條（互相鬥毆），後續依法偵訊後由分局裁處，可處罰新臺幣18000元以下罰鍰。

    新興分局今（13）日表示，中正三所於昨日上午11時20分許獲報，在中正二路與民族路口有行車糾紛，員警立即趕赴現場處理，到場瞭解，發現是矯姓男子（51歲）駕車，因鳴按喇叭與另一駕駛曾姓男子（24歲）發生行車糾紛、口角。

    雙方在停等紅燈時，曾男下車理論，進而發生口角爭執並互毆，員警到場後，雖雙方均表示暫時不提告，惟兩人鬥毆行為仍觸犯《社會秩序維護法》第87條（互相鬥毆），後續依法偵訊後由分局裁處，可處罰新臺幣18000元以下罰鍰。

    新興分局呼籲，民眾於行車時應保持理性，遇到糾紛應理性溝通，避免一時衝動造成傷害，影響自身權益及公共秩序。

    高雄路口行車糾紛爆衝突兩駕駛互毆，其中一人持水瓶丟砸另一人。（取自社會事新聞影音）

    高雄路口行車糾紛爆衝突兩駕駛互毆，其中一人持水瓶丟砸另一人。（取自社會事新聞影音）

