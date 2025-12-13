聽到微弱求救聲......男子獨攀基隆龍門谷 失足受困2日獲救

台北市46歲林姓男子11日獨自攀爬基隆市東勢坑龍門谷，失足摔落陡峭邊坡下方。基隆市消防局今天清晨獲報將他救出，還好他意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

台北市46歲林姓男子11日獨自攀爬基隆市東勢坑龍門谷時，不慎失足摔落陡峭邊坡下方處，隨身包包內手機也跟著摔出去，無法透過手機向外求援，困在山區2天無法進食，還好今（13日）天清晨6時許，路過山友聽到林男微弱求救聲報警；基隆市消防員獲報動員近20名隊員救援，將氣息微弱但意識清醒的林男送醫救治。

基隆市消防局今天上午6點34分接獲警方轉報，有名山友途經基隆市暖暖區東勢坑產業道路（龍門谷）時，聽到微弱的求救聲，疑似有人受困邊坡底部；基隆市消防局獲報派遣二大隊、暖暖、七堵、安樂、中山、百福分隊共10車19人前往救援。

消防隊員趕抵發現，求救山友受困在坡度約70度，約20公尺深的邊坡下方，搶救困難，動員多名隊員利用繩索等工具，花了1小時才將林男從受困處搬運上來；林男獲救時，意識雖清楚，但氣息微弱地告訴消防隊員他2、3天前獨自前來爬山，不慎失足摔落邊坡，已2天沒有水喝，也沒東西吃，因為摔落時，隨身包包內手機也摔出去，無法透過手機打電話向外界求助。

消防隊員檢視他傷勢，發現他失溫現象，左眼腫脹、左腳與左胸有多處挫傷，還好沒有生命危險，趕緊給他水分補充與保暖後，搬運他下山送醫救治。

