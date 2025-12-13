為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子組詐騙集團哄騙女網友深陷溫柔鄉 被逮判刑

    2025/12/13 10:05 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子組詐騙集團哄騙女網友深陷溫柔鄉，被逮判刑。（資料照）

    男子組詐騙集團哄騙女網友深陷溫柔鄉，被逮判刑。（資料照）

    有詐欺前科的林姓男子租用苗栗縣竹南鎮大埔里一處套房，找來另2名男子加入，由林男發起詐騙集團，透過戀愛交友軟體認識女性，等受害女子充滿幻想、陷入戀愛陷阱後，再以投資虛擬貨幣為由要求受害女子匯款，共3名女子受騙，匯出約130多萬元。苗栗地院法官近期審理後，依發起犯罪組織罪，判處林男有期徒刑2年8個月；又依犯三人以上共同詐欺取財罪共2案，各判處林男有期徒刑2年、期徒刑2年2個月。

    林男先在竹南鎮大埔里租用套房作為據點，並吸收其他成員後，透過戀愛交友軟體尋找下手目標，至少3名女子受戀愛交友伎倆所騙，誤以為遇到真命天子，在林男等人哄騙下，3名受害女子投資並不熟悉的虛擬貨幣，3名被害人共匯出130多萬。

    林男被捕後稱，其犯罪所得為買賣虛擬貨幣後價差，價差再扣除成員所得10％，他最後抽取20％作為報酬共20132元。

    苗栗地院法官審理後，認為林男曾因詐欺案件被處有期徒刑，但林男卻不思悔改再犯；但法官考量林男均坦白犯行，犯後態度尚可，分別依發起犯罪組織罪、3人共同詐欺取財罪、3人共同詐欺取財罪各判處有期徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播