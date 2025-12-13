為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    愛河活動梯次太少被罵翻！志工強抱扛回執行長GG了

    2025/12/13 09:25 記者黃佳琳／高雄報導
    去年在愛河灣水樂園舉辦的「113年學生水域安全嘉年華」，提供立式划槳、水上腳踏車及獨木舟等水域體驗活動。（圖由海洋局提供）

    去年在愛河灣水樂園舉辦的「113年學生水域安全嘉年華」，提供立式划槳、水上腳踏車及獨木舟等水域體驗活動。（圖由海洋局提供）

    教育部體育署去年在愛河舉辦「113年學生水域安全嘉年華」，廠商承包後疑安排體驗梯次不夠，加上現場參與民眾超出預期，引發民眾抱怨不斷，許姓志工被民眾罵翻，他竟抱住廠商執行長不讓她離開，讓她直接面對民眾怒火，執行長不爽提告，許姓志工被依強制罪判拘役20日，得易科罰金。

    「水域安全嘉年華活動」是體育署首度與高雄市政府共同舉辦，利用愛河灣戶外的開放水域，辦理一系列水上體驗活動。現場有水樂園獨木舟、SUP無動力立式划槳體驗，還有陸上大型透明水缸自救表演、水域安全知識闖關遊戲、布袋戲表演及氣墊池體驗等。

    活動由民間廠商承辦後，因舉辦體驗梯次太少，參與民眾超出預期，加上排隊動線不佳，引爆民眾怒火；許姓志工被民眾罵翻，請求主辦單位派人協助，活動執行長趕到場處理，她處理後確認該攤位已經沒有民眾排隊、不滿的狀況，離開活動帳篷準備去別的地方去做巡視跟場地的確認。

    執行長離開約40公尺後，突然從後方傳來「妳不能走」、「妳不能離開」，接著她就被情緒已失控的許姓志工從後方抱住，懸空將她扛回活動帳篷，並再度咆哮要她不准離開。

    執行長事後不滿提告，高雄地方法院審理時，許姓志工坦承有抱住執行長，但辯稱自己不是要限制她的行動自由，當下只是後面還有場次尚未完成，執行長要離開，擔心離開後，不知道有狀況要如何處理，情急之下，希望有人可以處理這件事情；由於相關事證明確，許男被依強制罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播