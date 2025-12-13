喝到爛醉！彰化賓士休旅車撞民宅翻覆 駕駛送醫急救

賓士休旅車翻覆駕駛受困，消防員搶救。（圖由警方提供）

轟！彰化縣芬園鄉員草路今天（13日）凌晨發生一起嚴重事故，1輛市價數百萬元的賓士休旅車行經員草路2段時，突然失控衝撞民宅大門的圍牆後翻覆，男性駕駛受困，巨大聲響驚醒附近居民，消防局據報派員趕抵現場，發現駕駛頭部撕裂傷，將車身墊高後協助駕駛脫困火速送醫急救，所幸無生命危險，不過警方實施酒測男子酒測值高達0.99毫克幾乎已到爛醉，疑似酒後駕車，事故發生確實原因由警方釐清中。

警方指出，這起自撞民宅翻覆事故發生在今天凌晨1點多，1名男子駕駛賓士休旅車行經芬園鄉員草路2段往草屯方向行駛時，車輛突然失控衝撞民宅圍牆後翻覆，男子受困車底動彈不得，消防局據報派消防員趕往現場，使用楔型墊塊固定及墊高車身後，協助駕駛脫困。男子頭部撕裂傷，意識清楚，送往員林基督教醫院急救，無生命危險。

請繼續往下閱讀...

警方對男子實施酒測，結果酒測值高達0.99mg/L，幾乎已是喝到爛醉如泥，已有觸犯公共危險罪之嫌。該輛賓士休旅車車頭、右車身嚴重毀損，事故現場直到清晨3點30分才排除。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

賓士休旅車翻覆，車身嚴重毀損。（圖由消防局提供）

賓士休旅車撞民宅後翻覆。（圖由消防局提供）

民宅圍牆遭撞擊，現場留有大批車體零件。（圖由消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法