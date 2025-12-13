澎湖民宿飲酒爆衝突 「泰拳高手」打死友人判刑10年

張姓嫌疑人民宿對友人施暴致死，馬公警分局帶回偵訊。（資料照，馬公警分局提供）

友人相約聯袂前往澎湖旅遊，卻在民宿酒後衝突，三杯黃湯下肚後，泰拳高手張景傑對友人揮拳，重擊頭部送醫，雖緊急後送台灣搶命仍不治身亡，經澎湖地檢署以重傷害案件，提起公訴，澎湖地方法院以張景傑犯傷害致人於死罪，一審判處有期徒刑10年。

判決書指出，張景傑與蔡姓友人，今年5月21日到24日止一同至澎湖旅遊，投宿民宿。張景傑5月22日凌晨3時許，與蔡姓友人在民宿車庫內飲酒，凌晨3時15分許，雙方因故一言不合而互毆，張景傑主觀上雖無置蔡姓友人於死或重傷之故意，惟客觀上可預見人之頭部為人體重要部位，內有腦部組織及主要動脈，更為管理人體各種感官、記憶、行為之中樞部位，如遭反覆性徒手攻擊亦與持械攻擊相當，極可能造成頭部嚴重受創及腦部重大損傷而有致死或重傷之可能，竟未預見，仍基於傷害之犯意，與蔡徒手鬥毆。

請繼續往下閱讀...

蔡姓友人重心不穩倒地後，張景傑隨即趨前，並接續再朝其頭部、臉部及後腦勺等處，密集多次毆打，致蔡受有創傷性顱內出血、身體多處擦傷等傷勢，並造成腦部有蛛網膜下出血、雙側腦室內出血、頭頸部等處有雙側頭皮腫脹、鼻腔等處有內出血等多處症狀。

同行友人聞聲前來阻止，並撥打119報請救護人員到場救護將蔡送往三軍總醫院澎湖分院急救，警獲報後對張景傑實施拘提而悉上情。但蔡經轉診後送高雄榮總救治後，仍因傷勢過重，於5月29日死亡。案經馬公警分局報告澎湖地檢署偵查起訴。

蔡姓民眾轉機後送，年邁老父與幼女握手隨機同行。（資料照，凌天航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法