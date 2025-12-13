為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    外勞無照開堆高機逆向肇禍 新竹資優高中生枉死

    2025/12/13 09:07 記者蔡彰盛／新竹報導
    外勞無照開堆高機逆向迴轉，造成新竹資優高中生枉死。（家屬提供）

    新竹某玻璃公司廠區讓無照的外勞開堆高機，夜間未遵守道路標線且逆向行駛，導致騎機車的張姓資優高中生撞上堆高機送醫不治，事後玻璃公司與被告連帶賠償665萬元和解，新竹地院依過失致死罪將肇事外勞與生產線班長判刑。

    法官調查，鄧男為新竹市某玻璃公司生產班班長，威奇為外籍移工。2月7日晚間9點多鄧男指示沒有操作堆高機合格證照的威奇，操作未經核發臨時通行證的堆高機，於夜間自公司廠區側門前路外倒退，未經核可即跨入牛埔東路車道後，又逆向行駛在機慢車優先道並左偏往路外，且威奇亦未注意張姓少年騎機車駛至，未讓少年車輛先行，致少年閃避不及，直接撞擊堆高機而人車倒地，送醫急救不治。

    法官審酌被告2人本應注意堆高機行駛在道路上，應申請核發臨時通行證、操作人員應領有合格證照，二人竟為貪圖一時方便，疏未注意即由鄧男指示無合格證照的威奇操作未經核可的堆高機移置棧板，而行駛在道路上。

    威奇於操作堆高機之際，本應依標線指示行駛，更應讓行進中車輛先行、採取必要安全措施，竟因其一時未察，即貿然於機車優先道操作堆高機逆向行駛，致順向駛至的少年閃避不及而撞擊，二人過失行為共同肇生本案車禍事故，使被害人因此喪失寶貴性命，所生危害永難彌補，尤對家屬而言，均當屬不可承受之痛。

    由於被告威奇、鄧男與玻璃公司願連帶給付家屬665萬元，且不包含已領取之財團法人汽車交通事故特別補償基金200萬元。法官認為已成立調解，最後依過失致死罪判處威奇9月、鄧男7月徒刑，均緩刑2年。

