誘少女自拍裸照2張判1年10月 男大生賠錢和解獲判緩刑

示意圖

江姓男大學生在手機線上遊戲認識少女小敏（化名），引誘她以手機自拍裸照供他欣賞，小敏應江要求拍攝裸胸與下體照各1 張傳給江男，事後越想越不對勁報警提告。基隆地院審理時，江男坦承犯行，且與小敏達成和解，法官審酌他真心悔悟，依犯兒童及少年性剝削防制條例「引誘少年自行拍攝性影像罪」，判處1年10月徒刑。緩刑2年，須接受2場法治教育課程。

小敏控訴，她是在2020年間在手機線上遊戲「Free Fire」結識江男，4年後，江男透過社群軟體Messenger，與她再度聯繫後，傳「所以妳要拍嗎」、「我要很多張」、「妳先摸到濕濕的再拍」等訊息給她索討裸照；她當晚即在住處持手機自拍裸胸與下體各1張照片後傳給江看，事後她越想越不對勁，報警提告。

警方獲報找到還在念大學的江男到案，江當場認罪，並向小敏道歉、賠償，並與小敏達成和解，法院審理時，江也坦承犯行，法官審酌他已與小敏和解，也獲小敏原諒，審酌江所犯兒童及少年性剝削防制條例「引誘少年自行拍攝性影像罪」為3年以上之罪，依刑法第59條規定，犯罪之情狀顯可憫恕，為他減刑，判處1年10月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須上2場法治教育課程。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

