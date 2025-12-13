朱學恒出獄暴瘦20公斤！同框爆乳闆娘開直播 網熱議：手變乖巧了

名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往位於台中的知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議。（圖擷自YouTube）

名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往台中知名的「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議，網友紛紛狂酸「兩隻手變乖巧了」。

朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判刑11月定讞，入獄服刑的他原訂於12月23日刑滿，由於在獄中表現良好，依此給予縮刑，提早於12月1日出獄。

請繼續往下閱讀...

朱學恒在出獄後也再度開直播，瘦了一大圈的他不僅分享減重20公斤的經驗，昨日更前往在大甲的一間知名地瓜球攤販，該間店家的老闆娘以火辣身材聞名，朱學恒則是全程保持距離，在與對方合照時雙手還放在後方。

該名老闆娘也在threads上貼出與朱學恒的合照，對此網友也議論紛紛，紛紛留言「「不要一起吃飯」、「你現在穿這麼露，他還是這麼規矩，手都放在後面了」、「拜託趕快逃跑！」

名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往位於台中的知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議。（圖擷自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法