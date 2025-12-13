為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    朱學恒出獄暴瘦20公斤！同框爆乳闆娘開直播 網熱議：手變乖巧了

    2025/12/13 09:18 即時新聞／綜合報導
    名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往位於台中的知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議。（圖擷自YouTube）

    名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往位於台中的知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議。（圖擷自YouTube）

    名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往台中知名的「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議，網友紛紛狂酸「兩隻手變乖巧了」。

    朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判刑11月定讞，入獄服刑的他原訂於12月23日刑滿，由於在獄中表現良好，依此給予縮刑，提早於12月1日出獄。

    朱學恒在出獄後也再度開直播，瘦了一大圈的他不僅分享減重20公斤的經驗，昨日更前往在大甲的一間知名地瓜球攤販，該間店家的老闆娘以火辣身材聞名，朱學恒則是全程保持距離，在與對方合照時雙手還放在後方。

    該名老闆娘也在threads上貼出與朱學恒的合照，對此網友也議論紛紛，紛紛留言「「不要一起吃飯」、「你現在穿這麼露，他還是這麼規矩，手都放在後面了」、「拜託趕快逃跑！」

    在 Threads 查看

    名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往位於台中的知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議。（圖擷自threads）

    名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，他因服刑期間表現良好、提前出獄，昨日他開直播前往位於台中的知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議。（圖擷自threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播