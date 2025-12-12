再接再厲！12/12大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

12月12日開獎的第114000300期今彩539頭獎跟第114000113期大樂透頭獎皆摃龜。（台彩提供；本報合成）

第114000113期大樂透中獎號碼「15、17、24、26、40、47，特別號：33」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得439萬5062元；參獎共29注中獎，每注可得8萬7588元；肆獎共93注中獎，每注可得1萬7558元；伍獎共1935注中獎，每注可得2000元；陸獎共2606注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7956注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5158注中獎，每注可得400元。

第114000113期49樂合彩中獎號碼為「15、17、24、26、40、47」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共56注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2181注中獎，每注可得1250元。

第114000300期今彩539中獎號碼為「10、24、26、28、35」。頭獎摃龜；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6679注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9043注中獎，每注可得50元。

第114000300期39樂合彩中獎號碼為「10、24、26、28、35」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共259注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1314注中獎，每注可得1125元。

第114000300期3星彩中獎號碼為「350」。壹獎共224注中獎，每注可得5000元。

第114000300期4星彩中獎號碼為「0352」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

