    走平面更安全？公館圓環直行公車疑搶黃燈 撞擊綠燈左轉騎士

    2025/12/12 19:58 記者董冠怡／台北報導
    台北市公館羅斯福路左轉基隆路車流。（資料照）

    羅斯福路、基隆路今天早上10點5分左右，1名機車騎士在羅斯福路公館左轉專用道上，欲左轉基隆路時，被公車專用道直行的復興幹線撞擊，人車倒地受傷，對此，台北市公共運輸處回應，公車駕駛未注意號誌變換致與機車發生行車事故，相關細節進一步調查釐清。

    從網路上流傳的影像來看，事發前左轉專用道的綠燈已亮起，停等在左轉專用道路口的騎士，準備從羅斯福路轉往基隆路，未料左側公車專用道黃燈時，突有一輛復興幹線直行而過，並於黃燈轉紅燈的短暫過程中，大力撞上起步的左轉機車，騎士瞬間連人帶車倒下。

    公運處說，據了解，此事故造成騎士擦挫傷，公車駕駛當下有問傷者是否要就醫，但是對方表示暫無需要，持續追蹤後續處理狀況；已立即要求行經該路段公車業者，督導駕駛確實應依照大客車專用道專用號誌行止，確保行車安全。

    至於公車駕駛是否未注意號誌變換，或是否因新手、剛調換路線而誤判不同組號誌等情形，仍待進一步調查釐清。公運處提到，一般而言，會先查證駕駛是否有缺失，如為闖紅燈，將列入業者評鑑扣分。

