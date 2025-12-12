澎湖X光通關檢驗發現異狀 又是現金詐騙包裹

澎湖尖山安檢所發現現金包裹，疑似詐騙金流。（第七岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所今（12）日，在X光機物流貨物拆驗勤務中，發現包裹內有異狀，經過查看後發現夾藏新臺幣20萬元現金，情節可疑，值勤人員隨即依程序通報警方到場，共同查證金流來源。

馬公警分局龍門派出所及偵查隊後續介入偵辦，確認該筆現金涉及「網路黃金投資」詐騙案件，係詐騙集團指示被害人透過超商物流寄送現金，以規避金流查緝；所幸此次經海巡人員在X光機通關，即時查覺異常並通報處置，成功在船運前阻斷不法金流，避免被害人財產受損。

由於近年詐騙手法不斷翻新，詐欺集團常以超商店到店、貨運物流等方式轉移現金或作為斂財工具，此次尖山安檢所快速反應、與警方密切合作，有效遏止不法，展現「跨機關反詐」的執法效能。

海巡署金馬澎分署呼籲，民眾若接獲要求透過超商寄送金錢、遊戲點數或其他可疑指示，務必提高警覺，切勿依照對方指示操作，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話求證，避免成為詐騙集團的下一個目標。

包裹內裝有二十萬元現金，警方介入調查金流。（第七岸巡隊提供）

