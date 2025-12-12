為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高檢署強力查緝綠能犯罪 起訴142人、扣1.5億元

    2025/12/12 19:16 記者王定傳／台北報導
    高檢署今召開「114年度打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」。左二為高檢署檢察長張斗輝。（高檢署提供）

    為打擊不法妨害綠能產業發展犯罪，高檢署今召開「114年度打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」；高檢署表示，自2021年1月起至今年9月底止，檢察機關累計查辦綠能相關犯罪案件221案，羈押44人，起訴142人（86案），緩起訴23人（7案），扣新台幣1億742萬餘元、人民幣1萬7600元，日幣60萬餘元，加上自動繳回6131萬元，合計金額超過1.5億元，另扣押不動產18筆、車輛5輛、黃金金條2條、名錶7只、金飾1盒。

    高檢署今邀集全國各地檢署及內政部警政署、法務部調查局、廉政署、海洋委員會海巡署等司法警察機關、經濟部能源署、內政部國土管理署、農業部資源永續利用司及台電公司等，開會共同合作研商打擊不法妨害綠能產業發展犯罪，會議由高檢署檢察長張斗輝親自主持。

    高檢署指出，為排除不法外力介入綠能產業，高檢署自2021年起成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，並於今年1月頒布「檢察機關打擊妨害綠能產業發展犯罪執行方案」，統合檢察、警察、調查、廉政、海巡、經濟部能源署、台電公司等跨機關力量，積極查緝綠能犯罪。

    高檢署並指出，去年及今年由各地檢署綠能專責檢察官帶領轄區警、調、廉、海巡執法人員，至綠能企業及案場進行聯合訪視，已完成109家；今年更對設置於彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東地檢署轄區內裝置容量達20MW以上申設中的大型光電案場，辦理專案訪視，完成52個案場，並辦理綠能企業座談會或論壇共39場，另研編「綠能防貪指引手冊」為業界、行政機關提供指引。

    此外，最高檢察署統合各級檢察機關、調查局、廉政署，自去年6月至今年8月底，發動三波「靖平專案」執行綠能掃黑肅貪行動，查獲鄉長3人、民意代表8人、公務員17人，共191名被告，羈押22人，查扣現金4308萬3000元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等不法所得。

