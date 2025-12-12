不甘母被騙130萬 台中女趴車阻擋遭輾重傷 車手殺人未遂起訴

女子趴在車手轎車的引擎蓋上被甩落。（資料照）

台中太平區今年9月上演驚悚一幕，1名女子為了替遭騙走逾130萬元母親討回公道，竟在大街上猛撲吳姓車手車頭，被載著在市區高速飆行近1公里，途中遭蛇行、急煞猛甩後摔落地面，甚至被車輪輾壓2次，造成多處骨折重傷，警方火速攔捕吳嫌，檢方近日偵結依加重詐欺、殺人未遂等罪嫌起訴。

事情起於61歲邱姓婦人誤信假投資話術，三度面交後被騙走逾130萬元，家人發覺氣憤難平，假意再投資40萬設局將車手引出，邱婦兒女及其他親友共7人分別埋伏在太平區中山路速食店附近，希望能趁車手現身時堵人，替媽媽討回公道。

當天晚上6點多，37歲吳姓車手依指令前往面交時，一眼看穿不對勁，立刻跳上轎車猛踩油門逃逸，邱婦年約30多歲女兒見狀騎機車猛追，眼見車手欲脫逃，竟不顧安危猛撲上車頭引擎蓋，此時車速一度逼近90公里，吳還反覆急煞、蛇行、逆向、跨越雙黃線，試圖將人硬生生甩下，邱婦女兒則是死命抓住擋風玻璃邊緣，雙腳懸空，在路面顛簸中不斷抖動，沿路嚇壞目擊民眾。

最後吳男突然大幅度甩車，邱婦女兒終體力不支摔落，隨即被車輪二度輾過，造成她肋骨斷6根、骨盆碎裂、大面積挫傷。警方獲報啟動攔截圍捕迅速逮到人，經查，吳案發前剛在旅館吸毒後「毒駕」，體內安非他命濃度高得驚人，檢方認定他明知車頭有人仍高速蛇行，再於被害人倒地後連續輾壓2次，行為足以致命，具有明確「殺人未遂」不確定故意，因此依法起訴。

警方火速逮捕吳姓車手。（資料照）

